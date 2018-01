Nasce RED, il retail design targato Cefla.

RED Retail Design è il nuovo marchio di Cefla operante come studio di progettazione focalizzato sul settore del retail e hospitality, in ambito food e non-food.

RED opera in modo autonomo dalle Business Unit di Cefla e mette a disposizione del cliente un team esperto, con alle spalle una lunga attività nel settore.

Professionisti che interpretano e anticipano le tendenze e che concepiscono soluzioni in armonia con le strategie di crescita adottate dalle aziende della Grande Distribuzione. Cefla, con il nuovo brand RED Retail Design, intende ribadire la propria leadership in ambito retail, conquistata nei decenni dalla Business Unit Shopfitting.

“Ci proponiamo al mercato come società indipendente che si rapporta direttamente con il retailer – spiega Paolo Rustignoli, direttore di RED Retail Design – a cui offriamo un rapporto consulenziale diretto. Il nostro servizio va dall’ideazione del concept alla progettazione, e supervisione a 360 gradi di tutte le fasi del progetto e della sua realizzazione, al fine di assicurare la coerenza tra l’idea iniziale e il risultato finale”. “Naturalmente – aggiunge il direttore: “qualora il committente affidasse a Cefla la fornitura delle attrezzature espositive e delle opere previste dal progetto, il nostro team potrà aggiungere ulteriore valore, potendo contare su una sinergia di gruppo che ci consente il controllo diretto lungo tutta la filiera produttiva, fino all’installazione finale: un servizio chiavi in mano”.

“L’obiettivo di RED – conclude Rustignoli – è coniugare la capacità di ascolto del cliente alla creatività e alla funzionalità delle idee. Il nostro progetto sarà sempre orientato alla creazione di un concept e, soprattutto, a soddisfare totalmente il cliente sul fronte dell’identificazione, sul fronte della praticità e dell’accoglienza e su quello economico, di controllo del budget”. Un retail design visto come “sintesi raffinata dei valori che rappresentano l’immagine del retailer” e, nel contempo, che crea l’ambiente ideale per far vivere al consumatore la migliore esperienza d’acquisto, anche attraverso l’integrazione di design, tecnologie innovative che migliorano la comunicazione in-store e del visual marketing.

Cefla è un’industria multibusiness italiana, fondata nel 1932 a Imola, ove è presente con il quartier generale e con vasti stabilimenti produttivi. L’attività del Gruppo è consolidata a livello internazionale e può contare su una trentina di sedi (delle quali circa la metà sono produttive) in diversi Paesi. Il business di Cefla è identificato da aree specifiche: Cefla Impianti (impiantistica civile, industriale e per il settore energia); Cefla Shopfitting (arredamento e soluzioni personalizzate per punti vendita); Cefla Finishing (macchine e impianti per la verniciatura e la finitura); Cefla Medical Equipment (per il settore odontoiatrico e medicale); C-LED (azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie Led). La forza di Cefla è frutto di principi che la contraddistinguono fin dalla sua fondazione: visione strategica e pianificazione a lungo termine; investimento in tecnologia e innovazione; solidità patrimoniale e finanziaria