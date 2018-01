“IL SANTUARIO”, a Boston il meraviglioso concept store per adidas X CNCPTS

Il Sanctuary è il terzo progetto in collaborazione tra Adidas e CNCPTS. Lo Studio di architettura Sid Lee ha ideato il concept ed il design della nuova boutique situata al piano terra di un edificio collocato in una delle vie più commerciali di Boston.



La boutique il Sanctuary è molto più che un punto vendita, bensì un luogo “di culto” nel quale i suoi “adepti” possono ritrovarsi, ammirare pezzi esclusivi delle collezioni e provare alcuni modelli delle iconiche calzature del marchio Adidas x CNCPTS.

“La collocazione di questo spazio all’interno di Boston è stata per noi una scelta molto stimolante e simbolica. Infatti, il Sanctuary è ubicato nella lussuosa Via Newbury, a fianco della metropolitana. Abbiamo così voluto ricreare l’effervescente vitalità di Boston in questo luogo, dove il contesto, i materiali e l’offerta del prodotto rendono omaggio ai tangibili contrasti culturali della città: il grezzo con la raffinatezza, il rurale con l’urbano, lo storico quartiere di Boston Beacon Hill con il quartiere residenziale Roxbury”, spiega Martin Leblanc, architetto responsabile dello Studio di Architettura Sid Lee.



La realizzazione disposta su una superficie di circa 120 mq è composta da blocchi modulari e vuole essere un luogo tutto da esplorare nel quale soffermarsi meravigliati. La boutique si dipana lungo uno stretto tunnel inframezzato da basamenti espositivi.

L’aspetto minimalista della boutique permette altresì di focalizzare l’attenzione sul prodotto; le luci, le superfici riflettenti e le vetrate ad arco utilizzate dagli architetti consentono l’ampia visibilità verso il fondo della boutique, suscitando comunque curiosità. Il sistema espositivo è alquanto discreto e dà una sensazione di leggerezza: piccoli supporti applicati alle pareti grezze di cemento e mattoni sembrano far librare le calzature nel vuoto.



Lateralmente alcune sculture in vetro riflettono le luci con diverse sfaccettature che poi si rifrangono sul prodotto in esposizione. Questo esclusivo concept che include ingresso ad arco e volte è ispirato dall’ibridazione dei due marchi e ben si accosta agli speciali box a specchio interattivi, opere dell’artista Jordan Sodenberg Mills (designer olandese noto per la realizzazione di progetti per il Victoria and Albert Museum e il Museo Nacional de Bellas Artes).

Lo Studio di architettura Sid Lee è composto da 600 creativi che operano a livello internazionale con uffici ubicati a Montreal, Toronto, Parigi e Los Angeles. Il team multidisciplinare collabora alla realizzazione di innovativi concept per importanti brand. I loro progetti spaziano dal campo della pubblicità, allo sviluppo del marchio, soluzioni digitali, architettura e design per il retail.

by AN shopfitting magazine no.142 ©

Photos courtesy Maxime Brouillet