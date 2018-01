Materiali illuminanti, completamente innovativi per esprimere un modo nuovo ed evoluto di concepire le superfici da rivestimento e da decoro.

Le inedite creazioni Sicis hanno come punto di arrivo la bellezza dell’essenziale, la raffinatezza del prodotto esaltata attraverso la materia, le forme ed i colori, prendendo ispirazione dall’arte contemporanea.

I designer sono stati spinti dall’idea di far evolvere il Dna dell’Azienda. Con il pensiero già verso il futuro, Sicis propone soluzioni innovative, di alta qualità sia per gli interni che per gli esterni, con una cura e attenzione maniacale all’aspetto estetico di ogni progetto, in molti casi personalizzabili.

Dal mosaico di marmo, con cui l’Azienda è partita brevettando nuovi sistemi di realizzazione delle tessere e delle tecniche di posa, l’essenza è sempre stata sui materiali per rivestimento, seguendo ed interpretando i cambiamenti dell’architettura e del design.



Fra le ultime innovazioni Sicis ricordiamo Vetrite, un materiale che è il primo passo di una nuova era, sviluppata in metodologie oltremodo speciali: lastre di grandi dimensioni in vetro e polimeri con cui reinventare il mondo dei rivestimenti.



La linea ‘Electric marble’, nasce da complessi processi industriali insieme a studi sul colore, inteso qui come sensazione, diventando opere d’arte astratte a prevalente contenuto cromatico, ironia verso il colore standardizzato. Esce dagli schemi e unisce alla naturale texture del marmo pigmenti e mescolanze simili ad un fluido elettrico dall’effetto psichedelico che entra nelle venature di questo materiale e forma linee irregolari, vibrazioni di luce per donare dinamicità allo spazio. Un marmo tecnologico prende vita dall’interno delle sue energiche striature, lastre in vetro di grande dimensioni che rendono unico qualsiasi ambiente.

‘Vetrite Tile’, porta invece Vetrite ai “piccoli” formati e permette di dare alle superfici una veste geometrica in un solo colore da scegliere tra le 25 tonalità proposte o in nuances abbinate ai numerosi pattern, dettagli di stile che il progettista o l’Interior possono rendere esclusivi.



La molteplicità dei formati rende facile la collocazione in svariate tipologie di luoghi che vanno dal semplice bagno, alle pareti cucina, ambienti pubblici, fino ad arrivare a strutture architettoniche importanti quali musei o grandi alberghi. Tutti i formati, su richiesta, sono disponibili in versione bisellata e satinata. Questo materiale ha un’incredibile facilità di taglio da poter inserire qualunque tipo di installazione.

Di collezione in collezione, l’invito resta lo stesso: scegliere, inventare, sviluppare materiali incomparabili con l’obiettivo di vedere oltre la funzionalità del prodotto e giocare sulla creatività e il gusto dell’eleganza per cambiare e sovvertire le regole.

