Gioielleria PRECITA Ho Chi Minh City, Vietnam.

Il mercato dei beni di lusso nel sud est asiatico, tradizionalmente focalizzato sul valore monetario, ha aperto alle nuove tendenze internazionali.

Il progetto per questa boutique è stato realizzato dallo Studio di Design Stefano Tordiglione , ed è il risultato di un processo fatto di ricerca ed intuizione, in cui spicca la sapiente integrazione di elementi di lusso moderni e chic, e la conservazione, al tempo stesso, dello stile tradizionale.

La shopping experience avviene in un luminoso spazio, caratterizzato dal particolare arredamento con vetrinette espositive dai contorni lisci e tenui con sfumature azzurrate. L’austerità del palazzo vietnamita si dissolve in questo ambiente, le cui leggere pareti bianche custodiscono grandi teche che si ricollegano alle vetrine principali, e conferiscono un senso di modernità potenziato ulteriormente dal lucente color celeste: colore distintivo del brand.



All’interno, spicca un’imponente scalinata, sul cui sfondo evidenzia una parete recante la scritta del marchio Precita, realizzata in legno di rovere e vetro, e creata in esclusiva dal designer; da qui si accede al secondo piano, dove un’area riservata accoglie una clientela selezionata per importanti trattative. Qui, si intervallano trasparenti mobili e specchi che si distinguono per le loro rifiniture in legno, in grado di apportare maggior leggerezza ed interesse all’atmosfera.



Il chiarissimo pavimento contornato da listoni in quercia, delimita l’open space, attrae fin dall’ingresso e raddoppia la profondità dell’intera boutique. Tutti i materiali utilizzati rispecchiano il carattere del brand. L’arredamento dal colore bianco tenue presenta richiami al logo in rilievo. Il sistema di illuminazione, in un mix calibrato di forma e funzione, rende splendenti i gioielli che, dall’esterno, appaiono come una notte stellata. La facciata esterna è pulita, ispirata al design americano degli anni ’50, riflette le geometrie peculiari del brand Precita: linee blu fredde in contrasto con la pietra ed illuminate dalle barre luminose a LED, a richiamare tutto lo splendore della griffe di preziosi.

Interior Design Studio Stefano Tordiglione Design Ltd

Client Ben Thanh Jewelry Joint Stock Company

Location Ho Chi Minh City, Vietnam

Area 150 sqm

Photos courtesy Precita

by AN shopfitting magazine no.142 ©