Con CONTRACT G SWISS il lusso è su misura.

Contract G Swiss è una società di Global Contract (chiavi in mano e fit out) con sede a Lugano, che ha acquisito reputazione e notorietà realizzando progetti di complessi alberghieri, residenze di lusso, luoghi pubblici e privati di entertainment, spa wellness/resort, collaborando con architetti e professionisti di fama internazionale.

Tra le realizzazioni, il Casinò del London Hilton Park Lane, lo sviluppo di The Chedi Hotel e The Chedi Residence ad Andermatt Switzerland, una serie di residenze private luxury e nel settore retail tra gli altri la Boutique Armani di Catania e la boutique Calvin Klein di Venezia.

Il 2017 ha visto la società impegnata nell’apertura dei nuovi uffici Lugano in località Rivera-Bironico a pochi kilometri da Lugano, e nella pianificazione e programmazione di apertura di un innovativo showroom espositivo all’interno delll’headquarter, che è stato presentato in anteprima alla stampa italiana rappresentativa del mondo dell’architettura & design, arredamento e contract durante il press tour a Lugano.

Ambrogio Cichello, CEO di Contract G Swiss descrive cosi il progetto: “La nostra mission è quella di continuare a distinguerci con clienti e progettisti per l’alta qualità realizzativa e organizzativa nel settore dell’interior design alberghiero e residenziale.

Stiamo però dedicando molte energie sul fronte progettuale, investendo sullo sviluppo di novità, per definire noi stessi nuovi scenari di contesti architettonici, nuovi lifestyles abitativi, proporre nuove tecnologie, coinvolgere aziende industriali e artigianali in un progetto comune di ricerca e sviluppo per creare prodotti e spazi inediti. Con questo spirito è nato il progetto e brand che abbiamo denominato in modo categorico ma anche ironico THE PERFECT PROJECT.

Abbiamo acquisito uno spazio espositivo importante di 600 mq, e grazie alla collaborazione visionaria dell’architetto Favetta e alla straordinaria partecipazione e adesione di molte aziende partners, lo spazio si è concretizzato come teatro di idee e nuovo modello di business. (New Format).

Lo spazio, diviso in aree tematiche (hotel, living, wellness), è come un grande set cinematografico dove oltre al design entrano in scena la moda, l’arte, la cultura, la tecnologia, per il superamento del design come unico codice di lettura dello spazio. The Perfect Project è il manifesto della trasversalità creativa.

Lo stile THE PERFECT PROJECT è invece un elegante ibrido, la combinazione di idee formali e materiali senza una precisa collocazione, in una cornice di grande atmosfera.

Invece di CONTAMINAZIONE abbiamo coniato il termine ASSEMBLAGE (mettere insieme, unire) cioè la capacità di unire elementi sia estetici che funzionali, sia futuristici che di memoria, sia artistici che industriali a determinare un linguaggio fresco, dinamico, sospeso e in continua evoluzione.

Questa modalità fa si che vi sia una continua reinvenzione, appunto un’ASSEMBLAGE creativo ed elegante di componenti sempre nuovi ma anche provenienti da diversi settori.”





THE PERFECT PROJECT – PARTNER COMPANIES

Le aziende che aderiscono a THE PERFECT PROJECT e con le quali sono in corso di sviluppo progetti dedicati e che saranno esposti nella Day Dream Factory di Lugano:

KERAKOLL DESIGN pavimentazioni e rivestimenti con tecnologie derivate dalla resina

MARAZZI GROUP prodotti ceramici innovativi

FE’S ALCHEMIC LAB applicazioni alchemiche su superfici wood, stone, leather

ZANUSO LEGNO parquets e boiserie legni pregiati e fossili

CTC DESIGN lavorazioni personalizzate in Solid Surface/CORIAN

BOSCA VENEZIA sistemi per la suddivisione degli ambienti (Luxury doors)

ETHOS sistemi di illuminazione

RADAELLI sistemi di pareti e progetti acustici e superfici speciali

COEVO STUDIO tecnologie folding

LA CASA DI BABETTE atmosfere d’interni, tessuti, tendaggi, rivestimenti murali, oggettistica

ORSONI the True Gem of Venice. Mosaici vetrosi

VIBROSOUND domotic – audio/video – entertainment

ELAM CUCINE kitchen systems

TISETTANTA contract furniture – contemporary home

OTTONE CANTU’ vetrine speciali luxury

LA MURRINA illuminazione decorativa

CTS SALOTTI sistemi imbottiti

TID – THE INTERIOR DESIGN prodotti di design unici ed esclusivi