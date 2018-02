GUM Gianni Chiarini Design sceglie Milano per rivelare il suo nuovo concept store

Il marchio di pelletteria Fiorentino ha riaperto le porte del suo monomarca al civico numero 34 di Corso Garibaldi, svelando un restyling che vuole rappresentare lo sviluppo del brand. Una raffinata ricerca cromatica e un innovativo studio della luce racchiudono l’essenza del nuovo concept store.

La boutique è stata completamente ripensata per mettere al centro il prodotto. Il progetto, realizzato dall’architetto Antonio Barbieri, consiste nel creare, con un preciso ed innovativo studio delle luci e dei riflessi cromatici, delle velature di colore che danno un morbido effetto tra il fluo e il cangiante, che si ripete riflesso su piani orizzontali e verticali dell’intero spazio.

Semplici e lineari complementi d’arredo sono scanditi da cassettiere e ripiani che creano un effetto caleidoscopico tra superfici specchiate e riflessi luminosi. Le borse e gli accessori di piccola pelletteria sono valorizzati dai cubi Glorifier in vetro colorato, concepiti come un podio che ne esalta i dettagli di pregio.



Le sfumature iridescenti del vetro sono ispirate alla palette della collezione primavera-estate 2018 del marchio, creando una perfetta sintonia tra prodotto e spazio. La boutique di Milano sarà anche il cuore della strategia omnichannel di GUM Gianni Chiarini Design: attraverso totem interattivi posizionati all’interno del negozio e collegati con l’e-store del brand. Con la riapertura della boutique milanese secondo il nuovo concept retail, entra nel vivo la strategia di sviluppo di GC group, a cui fanno capo i marchi Gianni Chiarini e GUM Gianni Chiarini Design.

L’azienda toscana punta a consolidare la propria posizione in Italia e ad allargare i propri confini sui mercati internazionali. Tra i principali mercati di sbocco, il Giappone, dove il gruppo ha recentemente siglato un accordo con Yagi Tsusho Limited per la distribuzione dei marchi Gianni Chiarini e GUM Gianni Chiarini Design e lo sviluppo di una rete monomarca e di shop in shop.

♦ Gum Gianni Chiarini Design è un Brand che reinterpreta oggetti di uso comune in modo sorprendente, scanzonato, divertente stupendoci con la potenza dei colori, dei materiali e delle lavorazioni. Ludico ed incisivo Gum Gianni Chiarini Design è un concetto declinabile su più fronti ed è il risultato di un grande lavoro per coniugare il Design Italiano nei materiali, nelle forme, originali, le lamine, le sovrapposizioni di colore che creano effetti particolari.

Gum è una bella storia italiana che nasce in seno alla tradizione più classica della pelletteria e del Design, si sviluppa come pensiero laterale divertente e vitaminica. Gum è by Gianni Chiarini, un Brand che vanta un pluriennale know how nella pelletteria made in Italy e che ha fatto della eccellenza produttiva del territorio la sua missione. I prodotti Gum sono innovativi e originali, «diversi», «sorprendenti», ma vi ritroviamo tutti dettami e la cura della pelletteria di eccellenza nelle lavorazioni, nei i ricami, nel design e nelle lavorazioni anche a colonna per non parlare dell’eccellenza stilistica nei disegni originali, nei decori, nella qualità delle stampe.