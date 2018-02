Nuove soluzioni verticali di digital signage LG

LG presenta ad ISE 2018 un’ampia gamma di soluzioni B2B, tra cui il nuovo Transparent OLED & il Video Wall con spessore da 0.6mm.

All’Integrated Systems Europe (ISE) 2018, LG Electronics (LG), leader mondiale nei prodotti OLED, presenta soluzioni verticali ideali per ambienti come negozi, spazi pubblici, uffici e hotel. Display futuristici e versatili, tra cui Transparent OLED, Open Frame OLED, Video Wall con cornici ultra sottili ed altri spettacolari nuovi prodotti cattureranno l’immaginazione di tutti i partecipanti all’ISE.

Il clou dello stand LG all’ISE è il Transparent OLED signage da 55 pollici, un prodotto all’avanguardia che stupirà i visitatori grazie alle sue cornici ultra-sottili e all’elegante form factor. L’aspetto più sorprendente di questo prodotto avanzato è però il display OLED trasparente. Questa tecnologia esclusiva è particolarmente funzionale nei negozi e nelle gallerie d’arte, dove è possibile posizionare i prodotti dietro a video o effetti speciali visualizzati sul Transparent OLED signage, creando combinazioni sorprendenti.

Sono in esposizione anche i display LG Open Frame OLED, che verranno impiegati nell’incredibile Attract Canyon, composto da 60 display concavi e convessi. Questi schermi flessibili sono ideali per mettere in risalto il form factor personalizzabile dell’OLED e l’eccellente qualità delle immagini. Le forme e le dimensioni dei display OLED Open Frame possono essere adattate a molteplici usi in qualsiasi settore, come installazioni video su larga scala ed information display progettati per adattarsi al profilo di qualsiasi spazio commerciale.

Un altro protagonista dello stand LG all’ISE 2018 è il video wall con cornici ultra-slim dello spessore di 0,6 mm (1.2mm bordi affiancati), che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Le sue cornici riducono al minimo le distrazioni, rendendo questo prodotto la soluzione ideale per le pubblicità di prodotti di alto livello nel settore moda e beauty. LG presenta anche un video wall con luminosità da 1.500 nit per immagini eccezionalmente chiare e luminose, ideale per gli spazi in cui comunicare con la massima visibilità.



I prodotti di digital signage di LG offrono soluzioni verticali ottimali, adattabili a qualsiasi ambiente business e LG ha potenziato questa capacità per offrire le più avanzate soluzioni anche per il settore dei trasporti. I sistemi di visualizzazione delle informazioni sui voli di LG (FIDS) sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e orientamento. Un’avanzata funzione antiriflesso consente ai passeggeri di vedere subito e con precisione tutte le informazioni sui voli, senza fastidiosi riflessi.

I display Ultra Stretch da 86 e 88 pollici di LG, grazie alla loro forma allungata, sono perfetti per comunicare in qualsiasi ambiente, da aeroporti e banche a qualsiasi tipo di attività commerciale. Le avanzate Interactive Digital Boards (IDB) con qualità delle immagini UHD offrono efficienza e potenti strumenti collaborativi. Gli IDB LG hanno interfacce touch avanzate con prestazioni di scrittura precise che consentono a più utenti di scrivere simultaneamente e condividere liberamente idee, con tecnologia touch intuitiva per la massima produttività e praticità.

LG presenta anche una serie di soluzioni per videoconferenza con risoluzione UHD certificate Cisco che combinano il know-how LG nei display con la tecnologia leader di settore di Cisco.

Per un tocco di classe in più, LG ha sviluppato per gli ospiti degli hotel il premiato OLED Wallpaper TV, che offre un upgrade istantaneo a qualsiasi pernottamento. La modalità “Galleria” introduce un tocco d’arte nel comfort delle camere per gli ospiti, offrendo una superba qualità delle immagini. Utile ed elegante anche la piattaforma Pro: Centric®, che supporta semplici strumenti per la personalizzazione dei contenuti in base alle esigenze di ogni struttura alberghiera. Inoltre, le soluzioni IoT in camera basate sulla Smart Hotel TV di LG consentono agli ospiti di gestire il controllo di tende, serrature e luci, grazie all’interfaccia utente Pro: Centric Direct.

“Abbiamo raggiunto la posizione di leader del settore B2B grazie alla nostra capacità di offrire soluzioni creative per i diversi settori verticali“, ha affermato Roberto Gambarato, ID sales Director. “La nostra priorità è quella di sviluppare soluzioni pratiche ed efficaci, sempre di alto valore, destinate ad un ampio target che include i settori del retail amministrativo, alberghi, educational e trasporti”.

Allo stand ISE 2018 LG è presente anche una vasta gamma di prodotti chiave, quali In-glass & Wallpaper OLED Signage, LED wall con un passo dei pixel di 1,5 mm, Transparent Color LED film e Monitor PC per il mercato office & medical.

LG Electronics Business Solutions