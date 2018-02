Nuova partnership per Pardgroup: Kubedesign.

Grazie alla sinergia con Kubedesign, oggi Pardgroup è in grado di proporre soluzioni di comunicazione visiva su misura che rispondano appieno alle esigenze di forma, dimensioni e design.

Nuovo anno, nuova sinergia per Pardgroup, unico player sul mercato in grado di accompagnare i propri Clienti dalla progettazione alla realizzazione del punto vendita. Nell’ottica di un continuo sviluppo, per proporre sempre nuove soluzioni innovative e customizzate a Committenti, fidelizzati e non, Pardgroup ha avviato una nuova partnership con Kubedesign, azienda all’avanguardia nella progettazione e realizzazione di sistemi per la comunicazione visiva ecosostenibile. Attraverso materiali non convenzionali, Kubedesign – capitanata dal Founder Nazzareno Mengoni – è in grado di reinterpretare ambienti e spazi con soluzioni ad hoc per i clienti.

Grazie alla creatività del Team di architetti e designer, Pardgroup è in grado di realizzare idee fin dalla fase di progettazione. Poi le produce, le movimenta, le trasporta sul punto vendita e le installa. Non solo. Pardgroup si occupa anche della promozione, realizzazione di eventi lancio, aziendali e della veicolazione sui canali di comunicazione. Il tutto in prima persona, senza mai passare da intermediari. Il valore aggiunto è, infatti, la multicanalità: un unicum sul mercato.

La capacità di tradurre idee, progetti e sogni in realtà che unisce la vision di queste due aziende permetterà a Kubedesign di far conoscere ulteriori opportunità di comunicazione visiva ecosostenibili a tutta le realtà che ruotano intorno a Pardgroup nei settori Consumer electronics, Fashion & Luxury, Sportwear, Housewares, Food & Beverage e Retailers.

Dall’altro, Pardgroup, avvalendosi delle competenze di Kubedesign, amplia la propria offerta creativa e progettuale con soluzioni ambientalmente compatibili, anche biodegradabili, in alternativa ai sistemi standard e tradizionali, perfettamente in linea con la sua linea ‘Unconvetional’.

Kubedesign è, infatti, in grado di sviluppare display, pannelli, espositori personalizzati di ogni forma, dimensione e design richiesto. “La cultura della ricerca, la forza di sperimentare, l’innovazione, l’attenzione per i dettagli e le tecnologie all’avanguardia sono gli ingredienti da cui nascono i nostri progetti per la comunicazione visiva” dichiara Nazzareno Mengoni. “Il design è l’elemento propulsore della nostra filosofia che grazie al sapiente uso delle forme, delle linee e dei colori prende vita e diventa il mezzo per reinterpretare ambienti e spazi. Siamo determinati nel dare un’anima ai progetti dei nostri partner, non è solo lavoro, è passione!” specifica Mengoni.

Kubedesign realizzerà fin da subito una serie di corner, isole espositive, pannelli visual e altri elementi ad hoc per Pardgroup. “Con Kubedesign e una co-progettazione ah hoc di elementi in materiali ecosostenibili, le esigenze dei Clienti vengono avvallate, i costi di produzione e trasporto diminuiscono, l’impatto ambientale si riduce e le scelte diventano più ecologiche. Il rispetto per l’ambiente si concretizza oggi con un impegno etico in linea con la nostra mission aziendale” dichiara Luca Negroni, CEO & Co-Founder di Pardgroup.

“Grazie a questa sinergia, Kubedesign diventa la nostra Sharefactory e Pardgroup è sempre più in grado di rispondere alle richieste del mercato con soluzioni su misura e competitive a livello economico oltre che eco-friendly” commenta Francesco Santoni, Co-Founder di Pardgroup.

Ti piacerebbe realizzare un sistema di comunicazione visiva su misura che risponda appieno alle tue esigenze di forma, dimensioni e design? Grazie alla sinergia con Kubedesign, oggi Pardgroup è in grado di proporre soluzioni all’avanguardia oltre che ecosostenibili, sempre più ‘Unconvetional’.

Pardgroup significa Unconvetional Field Marketing. L’azienda si contraddistingue sul mercato come una delle poche realtà in grado di fornire servizi integrati per Aziende ai massimi livelli per molti settori (Consumer electronics, Fashion & Luxury, Sportwear, Housewares, Food & Beverage e Retailers), operando in stretta collaborazione sui principali canali, quali GDO, GDS, DIY, Flagship e Wholesales. Grazie all’esperienza trentennale nel Trade dei due soci fondatori, Luca Negroni e Francesco Santoni, Pardgroup – tramite risorse interne dedicate dirette da Corrado Berrini – si occupa di Vendite, Servizi di Merchandising, Retail Services, installazioni Shop-In-Shop, in-store Promotion, Formazione, sviluppo di soluzioni software, Eventi aziendali e di prodotto, Digital Communication: un modo unico in Italia e in Europa di concepire i servizi per le Aziende. Ecco perché ‘Unconvetional Field Marketing’!

Kubedesign, azienda pioniera nel mondo delle architetture eco_sostenibili, è una realtà giovane e frizzante che fa del Design una vera e propria mission. Era impensabile, fino pochi anni fa, poter realizzare shop in shop, vetrine scenografiche, display non convenzionali e progetti su misura, compresi elementi di arredo, in materiali 100% biodegradabili derivati da carta e cartone. In Kubedesign la “materia” diventa magica, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, utilizzando circa 20 supporti differenti, siamo in grado di studiare, sviluppare e realizzare proposte innovative per ogni tipologia di allestimento. Il nostro know_how, la nostra esperienza e professionalità sono a disposizione per creare soluzioni tailor_made in qualsiasi forma, dimensione e tecnica grafica. Proponiamo sistemi a 360° per dare vita ai progetti dei nostri clienti per i quali siamo sempre di più dei partner con cui fare sinergia. L’unico limite è l’immaginazione, in Kubedesign non è solo lavoro, è passione