Philipp Plein apre il primo pop-up store a New York.

Il designer Philipp Plein annuncia l’apertura del suo primo temporary store a New York, nella famosa Mercer Street, a Soho.

Il temporary store di Soho è stato concepito in modo da sposarsi perfettamente con l’atmosfera del quartiere, dove la cultura, l’arte e la moda sono profondamente radicate.



Il concept è ispirato al mood street style tipico di questa zona di New York mixato con influenze edgy e underground. Lo stile iconico di Philipp Plein è evidente in ogni dettaglio: vetrine ricoperte da scritte al neon e dal famoso teschio simbolo del brand, pavimenti rifiniti da linee bianche che ricordano la strada, flipper usati come schermi accolgono i clienti, insieme a una Ferrari Testarossa.

A differenza delle boutique Philipp Plein, il pop up di Mercer Street offre una selezione di limited editions, capsule collections come la “No Mercy On Mercer Street” e una selezione di capi see now buy now appartenenti all’ultimo fashion show, andato in scena pochi giorni fa alla New York Fashion week.