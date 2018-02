Showroom & Flagship Store – Design for Retail. Diventare specialisti nella progettazione degli spazi retail.

Il Corso organizzato da POLI.design, nasce con l’obiettivo di reinventare e ripensare l’esperienza d’acquisto, indagando le nuove modalità di vendita, le dinamiche di design, i trends e la comunicazione che influenzano il mondo degli showroom e flagship store del terzo millennio.

Applicando un metodo in grado di gestire le diverse fasi progettuali per individuare concept innovativi in linea con le tendenze internazionali saranno esplorate le indicazioni provenienti dal mercato mondiale, le realizzazioni più significative e in continua espansione ed evoluzione che utilizzano gli ambienti come strumento di marketing per accrescere e diffondere il marchio.

Gli spazi Retail sono divenuti negli anni un vero e proprio contenitore dove non solo comprare oggetti del desiderio, ma luoghi capaci di far interagire la clientela attraverso esperienze ed emozioni uniche e originali.

Ambienti realizzati con tecnologie e soluzioni complesse, dettagli esclusivi, materiali ricercati, in cui le strategie di vendita sono messe in scena per attrarre e riscoprire il valore dell’esperienza e della presenza fisica, in “sinergia” e non in contrasto all’e-commerce.

Come ha affermato l’architetto olandese Rem Koolhaas fondatore dello studio OMA “In un mondo dove tutto è shopping il vero lusso è il not shopping”, trasferito in una dimensione inedita e surreale dove l’acquirente (persona e non più cliente) è attore dello spazio.

Il Corso approfondirà lo studio e la progettazione degli spazi commerciali, analizzerà le principali normative e fornirà aggiornamenti per progettisti e store managers.

La partnership tra la componente universitaria ed il mondo delle aziende e delle professioni garantisce la qualità della formazione attraverso un approccio teorico pratico, sempre aggiornato, immediatamente spendibile nella professione.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi del Corso sono:

Comprendere e gestire le problematiche della progettazione di uno showroom, considerando gli ambienti, le attrezzature e gli arredi in un contesto ove la clientela è sempre più attenta, preparata ed esigente;

Gestire il processo progettuale dalla definizione del brief di progetto allo sviluppo del concept fino alla valutazione del businesplan e dei costi di realizzazione;

Individuare le dinamiche che regolano il rapporto tra committente e progettista e come individuare i driver per generare una struttura “performante”.

Destinatari

Il corso di Alta Formazione in “Showroom & Flagship Store – Design for Retail” si rivolge a laureati e laureandi preferibilmente in architettura, design o ingegneria e a professionisti del settore che intendono specializzarsi nell’ideazione e progettazione di ambienti innovativi per il retail, ai manager ed agli imprenditori del settore.

Profilo professionale in uscita

Il Corso ha l’obiettivo di mettere a confronto in aula tutti gli attori del mondo retail: i manager, i progettisti e le aziende.

I partecipanti acquisiranno contenuti innovativi e svilupperanno soluzioni pratiche per approfondire la propria preparazione specifica.

Certificazione rilasciata

Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in “Showroom & Flagship Store – Design for Retail” rilasciato da POLI.design.

La frequenza al corso è obbligatoria per l’ 80%

Showroom & Flagship Store- Design for Retail

I Edizione – 26 Febbraio 2018

