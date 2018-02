NEC crea emozioni infinite a ISE 2018. In mostra le tecnologie display che coinvolgono, connettono e impressionano

Previste applicazioni per i settori retail signage, proiezioni in grandi ambienti e conferencing aziendale.

NEC Display Solutions Europe ha presentato ad ISE 2018 le nuove tecnologie, che permettono esperienze visual straordinarie in una vasta gamma di applicazioni display, dal digital signage, alle meeting room aziendali fino ai grandi ambienti.

Quest’anno NEC presenterà e mostrerà le sue soluzioni accompagnandosi al tema “Creare emozioni infinite”. Grande attenzione sarà posta sule tecnologie di retail signage che coinvolgono, soluzioni di meeting e collaboration, che connettono e quelle per ambienti di grandi dimensioni che impressionano.

Le soluzioni display comprendono signage a LED direct view per superfici video di grandissime dimensioni, che consentono di creare enormi videowall ad elevata risoluzione per l’advertising, sia da interni che da esterni (in mostra una impressionante parete a LED di 24m2). Vi saranno poi tool innovativi per le meeting room in grado di facilitare lo scambio e la collaborazione sul posto di lavoro, una nuova famiglia di proiettori super luminosi a laser RB per grandi ambienti, la nuova piattaforma di Intelligenza Modulare Aperta di NEC per performance di calcolo di elevata qualità, declinata su una vasta gamma di applicazioni di signage display.

Allo Stand 5-R20 di NEC, situato nel Padiglione 5, i visitatori potranno vedere applicazioni display calate in diversi contesti di vita quotidiana, inclusi quelli di signage context-aware basato su sensori, applicazioni per meeting room con l’utilizzo del software Hiperwall (la soluzione ideale per control room, basata sulla revisione analitica e la visualizzazione di big data) e NEC Infinity Board (la rivoluzionaria soluzione display per le moderne sale riunioni).

Display di grande formato (da 65” a 98”) delle nuove serie V e P con capacità HDR (High Dynamic Range) per una visual experience estremamente fedele in ogni condizione di luce ambientale

Prodotti dvLED, inclusi poster LiFT, TiLE e LED per aree accoglienza, negozi, sale riunioni e ambienti del settore transportation.

Nuovi proiettori serie PH, i proiettori più luminosi al mondo basati su tecnologia laser RB

Nuovo proiettore 4K UHD, modello PX1000QL

“La digitalizzazione sta cambiando il modo con il quale interagiamo con il mondo attorno a noi. Non solo, stanno cambiando le nostre aspettative e le modalità con cui facciamo le cose, dal lavoro, allo shopping, ai viaggi,.. “ afferma Stefanie Corinth, Senior Vice President Marketing and Business Development di NEC Display Solutions Europe. “La gente vuole esperienze immersive, interattive e collaborative quando si confronta con la visualizzazione digitale, sia che si tratti dell’area partenze all’areoporto o di una grande sala conferenze. Chi sarà in grado di intercettare o di superare queste aspettative, potrà creare un legame solido con i propri clienti (siano essi impiegati o visitatori) grazie a emozioni di lunga durata, in grado di coinvolgerli in maniera molto più efficace”. “Quest’anno in NEC ci siamo sforzati di mostrare come la digitalizzazione possa fare più che semplice informazione: essa può creare emozioni infinite, in grado di coinvolgere, connettere e impressionare in una vasta gamma di ambiti (lavoro, tempo libero, negozi e settori produttivi). I visitatori di ISE potranno vedere installazioni, che utlizzano le nostre tecnologie display leader di mercato, calate in scenari di vita reale”.

NEC organizza tour guidati allo stand dove i visitatori potranno scegliere all’interno del vasto portfolio di soluzioni display e ideare la soluzione signage del futuro. Adrian Cotterill, Direttore di DailyDOOH e co-fondatore di Ministry of New Media, condurrà una serie di interviste in diretta presso lo stand di NEC ad esperti del settore per tutta la durata della fiera.

Per saperne di più oppure per prenotare un appuntamento o una demo session di NEC a ISE 2018, visitate il microsito