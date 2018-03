Nuovo flagship store Bulgari a Barcellona: icona di stile ed eleganza.

Spazio tra i più importanti di recente inaugurati dalla Maison, il nuovo flagship di Paseo de Gracia è stato allestito dall’azienda Zordan, partner Bulgari dal 2000.

Il Paseo de Gracia è uno dei viali più eleganti di Barcellona. Proprio qui, in questa inestimabile arteria del lusso, il flagship Bulgari presente dal 2010 è stato di recente oggetto di una spettacolare renovation (mirata ad adeguare il negozio al nuovo concept di Peter Marino), non solo in termini di arredi ma anche di strutture.

Esteso su un’area di 250 mq, il nuovo gioiello spagnolo di Bulgari è senza dubbio uno degli spazi più importanti recentemente aperti dalla Maison, primo fra tutti a livello europeo.

Per l’allestimento del flagship store, Bulgari si è avvalsa di uno dei suoi partner più fidelizzati: l’azienda vicentina Zordan, uno dei principali player nella produzione di arredamento per i negozi monomarca dei più qualificati brand del lusso, con oltre 50 anni di know how alle spalle.

Con un timing di cantiere ridotto (i lavori si sono svolti da metà settembre a metà dicembre 2017), la Zordan ha allestito lo spazio Bulgari di Barcellona fornendo e installando molteplici arredi in legno e strutture metalliche: tra tutti, spiccano in particolare il sushi counter bronzato – predominante all’ingresso del negozio, totalmente metallico e con teche illuminate – nonché le pantheon mesh imponenti e scenografiche reti metalliche in ottone con cui è stato studiato tutto il rivestimento dell’accesso all’ascensore.

L’azienda ha inoltre svolto un importante lavoro di coordinamento di tutte le attività di cantiere, servizio solitamente molto apprezzato da Bulgari.