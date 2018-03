Design Overlay progetta la boutique Lu Ming Tang di Shanghai.

Più che un nuovo marchio di prodotti cosmetici Lu Ming Tang è un vero e proprio stile di vita basato sul benessere e la salute. La raffinatezza dei trattamenti di bellezza si fondono in questa Boutique con la pratica del tè cinese che eleva lo spirito e la saggezza.

Qui si possono trovare soluzioni e rimedi naturali per la cura della pelle, sviluppati con procedimenti tecnologici all’avanguardia, in grado di disintossicare la pelle stressata e contrastare i danni dell’inquinamento ed altri attacchi ambientali.

La boutique, situata in una delle frenetiche zone di Shanghai, è stato ideata dallo Studio Design Overlay, ed è particolarmente affascinante per l’omogeneità degli interni, giocati nei freschi toni del verde che conferiscono sensazioni di serenità.

L’architettura interna si ispira allo stile impero, in un mix di gusto ed equilibrio, con particolare attenzione alle tendenze. L’arredamento in Stile Luigi XVI è stato reinterpretato in chiave moderna, con ornamenti che ricordano le foglioline del tè.

Il visual merchandising prende spunto nell’aspetto e nelle funzioni da vera e propria sala da tè, nella quale fanno bella mostra vassoi, contenitori e teche in vetro; ulteriori complementi in marmo e bronzo caratterizzano la boutique, enfatizzati da un generoso sistema di illuminazione, bianco e diffuso.



Il concept Lu Ming Tang desidera trasmettere lo spirito del marchio, definito come “Healthy Beauty by Tea”, attraverso la creazione di spazi esclusivi nei quali una clientela selezionata possa scoprire soluzioni naturali detossificanti unite all’eleganza delle sale da tè cinesi.

Project Design Overlay

Photos courtesy Ek Zhao

Location Shanghai, China

DESIGN OVERLAY con sede a Shanghai, opera nel campo dell’architettura e progettazione commerciale. La combinazione di creatività e serietà dà vita a progetti rivolti allo sviluppo di aree retail innovative, di spazi emozionali in grado di trasportare il cliente in nuove dimensioni.

by AN shopfitting magazine no.143 ©