Tonnoteca BALFEGO’ Barcellona

Il Gruppo Balfegó è un’azienda specializzata nella pesca e nel commercio del tonno rosso e proprio a Barcellona, realizza il primo luogo al mondo esclusivamente dedicato a questa specie di grande pesce, molto ricercato sul mercato ittico.

Il locale, che si chiama Tunateca Balfegó, è ubicato nel centro di Barcellona, sulla Avenida Diagonal e rappresenta un concept veramente innovativo, in quanto offre al visitatore uno spazio gastronomico con precise informazioni in merito a questo pregiato pesce, particolarmente apprezzato dai giapponesi.

I proprietari del locale hanno incaricato lo Studio di architettura EL EQUIPO CREATIVO, al fine di progettare uno spazio gastronomico in grado di trasportare la clientela in un mondo sottomarino, completamente ispirato nella struttura e nella grafica, con forme e colori che richiamano il tonno rosso, facendolo conoscere ed apprezzare come prodotto di qualità. Infatti, il design delle varie aree riflette ciascun aspetto del prodotto e la pesca.

La sala azzurra

L’area principale denominata “Sala Azzurra”, ricorda il fondale marino, dove un grande tendaggio translucido alto cinque metri, delimita e trasforma lo spazio nella tipica scenografia dell’oceano: profondo, azzurro, dalle onde sinuose; all’interno sono stati collocati tre grandi pilastri ovali in acciaio, la cui sommità è rivestita da una pietra scura, quasi ad imitare i grossi tonni che nuotano in questo spazio ovattato.



Un’area molto frequentata è rappresentata dal sushi bar, con un bancone lungo cinque metri, dove maestri chef giapponesi propongono le migliori ricette. I tavoli, le cui basi sono in legno e di diverse misure (che ricordano il trancio della carne del pesce), sono regolabili in altezza per adattarsi ai vari tipi di clienti, e sono posizionati ovunque; le sedute invece generano un singolare contrasto con lo sfondo blu piastrellato, in quanto sono rivestite in materiale sintetico rosso scuro, lo stesso colore del tonno.

Altro ingrediente di questa affascinante “scenografia di mare” è la grande installazione a soffitto che, unita ad un sapiente sistema di illuminazione, simula banchi di pesci che vi nuotano dentro, intensificando maggiormente la sensazione di essere immersi nelle grandi distese blu dei profondi mari.

La sala del Ronqueo

Ronqueo è il nome che viene dato al taglio manuale e tradizionale del tonno, alla quale l’attività della famiglia Balfegò ha dedicato eventi in varie parti di Barcellona, grazie anche alla presenza di chef internazionali.

Nella tonnoteca è sorta l’esigenza di uno spazio in cui celebrare il Ronqueo: uno spazio facile da pulire e con grandi superfici di lavoro. Alle pareti, piastrelle dalla forma trapezoidale, che ricordano la pelle cangiante del pesce e che conferiscono un aspetto magico e asettico alla sala.

Le sale riservate

Il piano superiore accoglie due piccole stanze, comunicanti, per ospitare piccoli eventi, riunioni o cene intime. La carne del tonno fa da ispiratore nella scelta di un legno dal tono rosso, con una vena molto marcata; pannelli di legno forati a parete e a soffitto per una migliore qualità acustica, rendono l’interno accogliente e caldo.

Il contrappunto di colore è dato da pannelli forati dorati che fungendo da porte scorrevoli, schermano e dividono gli spazi; ma i veri protagonisti del locale sono i tavoli di legno su cui è disegnata in modo elegante una spina dorata.

Design EL EQUIPO CREATIVO Oliver Franz Schmidt + Natali Canas del Pozo + Lucas Echeveste Lacy

Lighting project Artec3

Area 352 sqm

Location Barcelona, Spain

Photos courtesy Adrià Goula

♦ Lo Studio di interior design catalano EL EQUIPO CREATIVO, specializzato nella realizzazione di spazi commerciali legati al mondo culinario, ha sede a Barcellona e, dal 2010 progetta interni per ristoranti ed affianca alcuni tra i più famosi chef, quali Ferran Adrià, fino a locali che hanno ottenuto le 4 Stelle Michelin. Sono stati insigniti di plurimi premi internazionali ed hanno ottenuto il consenso generale per il design innovativo.

