Formafatal progetta gli interni del ristorante messicano Burrito Loco a Praga.

Lo Studio Formafatal ha progettato gli interni di un ristorante messicano ricorrendo ad elementi grafici, in un trionfo di colori accesi, ceramica, sombreri e cactus.



Nella nuova palette cromatica è riconoscibile il glamour ed i tratti distintivi messicani, che sono riproposti sia nei colori del rosa-salmone e blu, sia sulle piastrelle in ceramica, sulle bianche lamiere ondulate delle pareti, come in altri rivestimenti e sulle sedie.

I designers hanno intenzionalmente sostituito le classiche piastrelle messicane con delle varianti monocrome e così, hanno contribuito a creare la nuova immagine coordinata del locale, inserendo inoltre alcuni oggetti-simbolo della cultura pop messicana, quali merletti bianchi ai cappelli, i cactus, il sole stilizzato del logo, stampato anche su cuscini, pareti e vetrate.

Tema dominante del ristorante è il cactus nella sua versione più iconografica e viene riproposto come decorazione, come apparecchio illuminante, come ghirlande realizzate a “filo spinato”. Altro elemento ricorrente è rappresentato dalle lampade sombrero e dalle bianche ghirlande sintetiche provenienti direttamente dal Messico.

Gli interni del locale sono in lamiera ondulata tinteggiata di bianco, con grandi scritte in colori brillanti che ricordano le tradizionali abitazioni messicane. I locali adibiti ai servizi sono essenziali e tinteggiati anch’essi con lo stesso rosa salmone e blu petrolio delle pareti del ristorante.

Architect Studio Formafatal

Photos courtesy Jakub Skokan a Martin Tůma – BoysPlayNice

♦ Lo Studio Formafatal, con sede a Praga, è formato dagli architetti Dagmar Štěpánová, Katarina, Martina, Karel e Jan, incentra i propri progetti sull’architettura di interni, allestimenti fiere e mostre ed aree commerciali. I servizi offerti sono caratterizzati dalla passione ed unità di intenti in stretta collaborazione con i clienti.

by AN shopfitting magazine no.143 ©