La pietra naturale diventa ceramica: French Mood, naturalezza oltre il tempo e la moda.

Quando la pietra naturale incontra la perfezione della tecnologia ceramica nasce un materiale senza tempo, dove la materia diventa protagonista.

Supergres seleziona 4 diverse pietre originarie della regione francese e belga e ne riproduce fedelmente le caratteristiche estetiche, le sfumature cromatiche ed ogni singolo dettaglio, realizzandole in gres porcellanato di ultima generazione, mantenendo per ogni tipologia di pietra, il colore e le caratteristiche originali.

La pietra naturale diventa ceramica per rispondere alle molteplici esigenze del vivere contemporaneo. French Mood riproduce 4 pietre naturali con caratteristiche estetiche e cromatiche diverse (Borgogna beige, Borgogna avorio, Pierre Bleue ed una pietra grigia estratta nella regione delle Ardenne), e crea un gres porcellanato dalle alte prestazioni tecniche, una superficie pratica e funzionale, indifferente allo scorrere del tempo.

Supergres ha riprodotto in gres porcellanato due diverse pietre di Borgogna, estratte in cave differenti, riprendendo ogni singolo dettaglio della grafica ed ogni inclusione fossile tipica di questa pietra, proponendola in due diverse colorazioni: avorio (Chalon) e beige (Saint Denis).

Una pietra «classica», ma trasversale e versatile, che sorprende per la facilità con cui arreda anche contesti moderni e contemporanei. Per la realizzazione della pierre bleue (Reims), Supergres ha riprodotto fedelmente ogni singolo dettaglio della grafica, tipica di questa famosa pietra belga, che conferisce agli ambienti un inconfondibile sapore nordico. Le inclusioni fossili e la leggera stonalizzazione creano una grafica estremamente naturale e contemporanea.

Infine, è stata selezionata una pietra estratta nella zona delle Ardenne, caratterizzata da una grafica variabile e stonalizzata, ricca di dettagli grafici e cromatici, dal colore grigio (Cluny). La superficie, leggermente strutturata, esalta la profondità della grafica.

French Mood è una reinterpretazione in chiave attuale delle pietre di recupero francesi, che unisce tradizione e contemporaneità e che si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. Impiegata sia a pavimento che a rivestimento, sia in ambienti interni che esterni, garantisce continuità architettonica tra indoor e outdoor.

Una superficie moderna e funzionale, resistente all’usura ed al calpestìo, indifferente allo scorrere del tempo: la soluzione ideale anche negli spazi commerciali, dove è necessario coniugare l’estetica alle prestazioni tecniche del gres porcellanato.

Materiale gres porcellanato

Colori Cluny, Reims, Chalon, Saint Denis

Superficie naturale R10, strutturata R11

Formati 60x120RT,75x75RT, 60×60 RT,30×60 RT

♦ Ceramiche Supergres produce pavimenti e rivestimenti per l’edilizia residenziale di fascia medio-alta, suddivisi in pavimenti in gres porcellanato per esterni e interni e rivestimenti in pasta bianca per bagni e cucine.

L’azienda fa parte del Gruppo Concorde, il secondo gruppo ceramico italiano ed è uno dei principali del settore a livello mondiale. Ciò significa, per Ceramiche Supergres poter attingere ai risultati di una ricerca d’avanguardia e disporre di grandi investimenti che permettono di realizzare prodotti di successo con soluzioni innovative nella tecnologia e nel design.

by AN shopfitting magazine no.143 ©