Il lancio di MAPIC FOOD & BEVERAGE in un momento chiave per il settore.

Reed MIDEM, organizzatore di MAPIC, MAPIC Italy, MAPIC Russia, MAPIC China Summit e MAPIC India, inaugurerà il primo MAPIC Food & Beverage a maggio 2018.

L’evento di due giorni si terrà a Milano, il 23-24 maggio 2018 al MiCo – Milano Congressi.

Il settore Food and Beverage è diventato fondamentale per migliorare l’esperienza del cliente nei siti e nelle location dello shopping. La rivoluzione digitale e l’esplosione del fenomeno dell’e-commerce hanno radicalmente mutato la funzione e le modalità di fruizione dei siti e delle aree commerciali, trasformandole in veri e propri “life place”, aree di socializzazione e di sperimentazione di esperienze da condividere con amici e familiari.

In questo contesto le Food Hall rappresentano oggi il nucleo attorno al quale riunire la comunità locale, e consentono di trasformare le aree commerciali in un ambiente familiare, piacevole, dove le persone possono mangiare, incontrarsi, fare shopping e lavorare. Per i centri commerciali è ormai fondamentale trovare il giusto mix di operatori F&B per continuare a essere attrattivi.

“Il lancio del MAPIC F&B è importante in questo particolare momento di grande sviluppo del settore food and beverage all’interno del settore dei centri commerciali. Il F&B è sempre più fondamentale nella definizione dell’identità di un nuovo progetto e ne impatta in maniera importante il sucesso. E’ pertanto molto importante disporre di un evento dedicato che permetta di conoscere le più attuali tendenze del settore, di capire quando si è raggiunto “il perfetto mix” di offerta di ristorazione e di poter scambiare nuove idee e progetti per il futuro. MAPIC F&B fornirà la piattaforma ideale per discuterne” spiega Jonathan Doughty, Global Head of Food Services presso ECE.

A differenza di MAPIC Cannes, i retailer e gli operatori del settore F&B saranno gli espositori mentre gli operatori del settore immobiliare parteciperanno come visitatori. MAPIC Food & Beverage sarà una piattaforma di business estremamente efficace, autorevole e di portata internazionale. Offrirà un’area espositiva nella quale gli operatori F&B internazionali potranno presentare i propri concept ai professionisti internazionali del settore immobiliare che intendono espandere il loro retail mix di ristorazione nei centri commerciali, nelle aree di transito, nelle high street e negli outlet.

I principali operatori internazionali del settore immobiliare assieme ai master franchisee e agli opertori travel più importanti saranno a MAPIC Food & Beverage. Tra loro: Amrest, Azadea, Blackwood, Iran Mall, Rosinter, CAA Global Brands, Harper Dennis Hobbs, HMShost, Lagardère Travel Retail, Areas. Tra i principali retailers internazionali che hanno già confermato la presenza ci saranno Jamie Oliver Restaurant Group, KFC, Starbucks Coffee Company, Rex Caf, Rocket Restaurant, Flunch, Hardee’s, Heavenly Desserts, Pink Fish, La Place, Mama Burger, Illy ed il gruppo Cigierre.

Food Hall: il nuovo format di tendenza

Le food hall sono tra i principali trend del settore che saranno approfonditi durante MAPIC Food & Beverage. In uno studio recente commissionato da MAPIC Food & Beverage, Stephane Keulian, influencer nel settore alimentare, spiega: “I Millennials amano frequentare e socializzare nelle food hall, poiché queste sono per loro un terreno di gioco in cui trovano potenzialmente tutto quello che cercano. In base a una recente ricerca di Cushman & Wakefield, la crescita delle food hall negli Stati Uniti è aumentata del 700% dal 2010 e si prevede che supererà le 200 unità entro il 2019, circa il doppio di quelle presenti nel 2016. E tante altre sono in fase di sviluppo. Vista l’entità della crescita recente, siamo solo all’inizio!”

Stephane Keulian sarà il moderatore di una delle principali sessioni del programma di conferenzedi MAPIC Food & Beverage, dal titolo Food Halls: The New Flagship Retail Model? Durante il dibattito saranno analizzati gli elementi fondamentali per creare una food hall attrattiva, come ad esempio la location, lo spazio, la sua suddivisione e il concept.

Catene di fast food, artigiani locali, ristoranti, macellerie, boutique… qual è la combinazione migliore? Autenticità, tradizione, prodotti locali: come trasformare department store e centri commerciali in destinazioni food e sviluppare un turismo in questo settore? Andrea Rasca, fondatore di Mercato Metropolitano è tra i relatori confermati per questa sessione e condivederà la sua esperienza e la sua visione.

Mercato Metropolitano è un concept di food hall che riflette alcuni dei nuovi trend del settore F&B. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico su argomenti come la sostenibilità e i temi ambientali, economici e sociali. Situato nella zona sud-ovest di Londra, è descritto come un movimento che ruota attorno agli individui (piccoli agricoltori, produttori locali e membri della comunità locale) e offre un’esperienza che va oltre il cibo.

Questo vuol dire anche: conoscere il modo in cui il cibo viene coltivato – nell’orto urbano in loco-, saperne di più sulla varietà di prodotti offerti e sui produttori attraverso dimostrazioni ed eventi, ascoltare musica live, partecipare a esposizioni artistiche e ad altre esibizioni eseguite da giovani artisti promettenti, assistere a film e programmi culturali organizzati appositamente nel centro artistico/cinema locale, curare il benessere fisico nella palestra all’interno del sito, mettere a disposizione aree di lavoro e di socializzazione a prezzi accessibili per la emergente comunità imprenditoriale del posto e coinvolgere i gruppi della comunità locale.

Didier Souillat, AD di Time Out Market, e Tiziana Primori, AD di FICO Eataly World saranno anch’essi tra i relatori.

Mapic Italy e Mapic Food &Beverage avranno luogo nella stessa location, coinvolgendo oltre 1.200 partecipanti, tra cui costruttori di centri commerciali, imprenditori, broker e retailer, con lo scopo di creare connessioni, espandere e sviluppare il business in Italia.

Per ulteriori informazioni su MAPIC Food & Beverage visitare il sito www.mapic-foodandbeverage.com