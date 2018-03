Marina Militare Sportswear: prosegue il piano di espansione retail.

Marina Militare Sportswear annuncia nuove aperture, il primo monomarca estero, il nuovo showroom e moderni virtual store in Italia.

Marina Militare Sportswear procede verso nuovi traguardi e spinge l’acceleratore sul piano retail con una serie di nuove aperture in Italia con moderni virtual store e l’importante apertura del primo monomarca estero, situato a Praga.

Il marchio, prodotto e distribuito dalla toscana Iccab Srl grazie a un esclusivo accordo di licenza con la Marina Militare, vive un momento di grande dinamismo e sviluppo.

Un’espansione che in Italia prosegue con posizioni strategiche e luoghi di grande passaggio, come gli aeroporti, vetrine di fondamentale importanza, dove il marchio è già presente tra gli altri in quello di Verona, Firenze, Venezia, e Bari.

Dopo il successo del primo Virtual Store, aperto lo scorso novembre all’interno dell’Aeroporto di Torino Caselle, il prossimo monomarca vedrà la sua apertura il 30 Marzo all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino e sarà il primo Virtual Store del brand toscano nella Capitale.

Situato nell’Area Commerciale T1 Airside, si avvale dell’uso dei tecnologia digitale d’avanguardia come ad esempio l’impiego del “Magic Mirror”, il nuovissimo “camerino virtuale” che permette al cliente di provare i capi e confrontare tra loro i vari outfit senza nemmeno doversi togliere i propri abiti ma lavorando sulle immagini 3d.

L’area espositiva del negozio si trasforma in una vetrina virtuale interattiva ricca di elementi decorativi ed effetti speciali, monitor e pareti a led, dove i capi di abbigliamento prendono vita.

Un vero e proprio negozio “parlante” che racconta, mostra e invita all’acquisto fino a concludere l’ordine, tramite computer, ipad o smartphone e permettendo al cliente di ricevere tutto comodamente a casa.

Un’esperienza innovativa e attuale dove chi entra riesce a immergersi a 360° nel mondo Marina e usufruire di servizi esclusivi e dedicati.

“Per partire con i Virtual Store abbiamo scelto luoghi di grande aggregazione frequentati da una forte utenza internazionale. Le potenzialità di questo sistema innovativo sono infinite”- spiega Saverio Panerai, proprietario e AD dell’azienda Iccab srl – “contiamo di allargarci velocemente anche all’estero”.

Progetti retail ambiziosi sono in via di definizione proprio all’estero, attualmente la quota export rappresenta il 30% del fatturato complessivo ma l’azienda, già presente con alcuni punti vendita multi-brand in Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa e Taiwan, punta ad incrementare significativamente la sua presenza.

E’ prevista infatti a Praga il prossimo 15 Maggio l’apertura del primo monomarca a gestione diretta. Sullo stile tradizionale dei flagship store Marina Militare Sportswear e coadiuvato dal nuovo servizio e-store, il negozio sorgerà all’interno di un nuovo grande centro commerciale adiacente l’Aeroporto Internazionale di Praga- Ruzyne, fulcro centrale di passaggio della città.

Parallelamente al nuovo progetto dei virtual store, il brand è distribuito in Italia con una rete di monomarca e circa cinquanta punti vendita in negozi multi-brand, in continua espansione.

La prossima apertura sarà quella di Firenze prevista per il 23 Marzo all’interno della nuova Galleria Commerciale del polo di Careggi, con linee dedicate a uomo, donna e accessori, mentre a Milano è stato da poco inaugurato il nuovissimo showroom in corso Buenos Aires.

www.marinamilitare-sportswear.com