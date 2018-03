WADA SPORTS il flagship store per appassionati di tennis.

La trasformazione di un edificio in una immensa struttura.

Per festeggiare il suo trentesimo anniversario, il brand WADA Sports si traferisce in una nuova sede che diventa anche il principale punto vendita.



Progettato dallo Studio KTX archiLAB in collaborazione con Matsuya Art Works, il nuovo edificio nella città giapponese di Himeji-shi, ospita anche un laboratorio specializzato per l’incordatura delle racchette con tecnologia Wada Bari.



L’interno del negozio di articoli sportivi è attraversato da una gigantesca struttura metallica ellittica, che lo rinforza, mentre il design globale è volto ad accogliere una vasta estensione di attrezzature per l’esposizione delle racchette da tennis: le racchette sono disposte in serie e facilmente impugnabili per testarne il tocco, lo spessore ed il peso.

Sul soffitto, si staglia un’installazione composta da preziose racchette vintage in legno, usate da famosi tennisti e miracolosamente salvatesi dal grande terremoto di Tohoku del 2011.

Queste collezioni di pregiate racchette trasformano l’interno del negozio in un vero e proprio museo dedicato, nel quale sono raccolti oggetti del tennis che testimoniano i 30 anni di storia del marchio WADA Sports, trasmettendo la cultura di questo sport alle generazioni future.

Project The Racket Submarine

Client WADA Sports

Location Himeji City, Japan

Area 412 sqm

Designers Matsuya Art Works / KTX archiLAB

Head Architect Designer Tetsuya Matsumoto

Photos courtesy © Stirling Elmendorf

Matsuya Art Works / KTX archiLAB

Fondato nel 1976, Matsuya-Art-Works, è uno Studio che opera da quattro decenni nei settori dell’architettura, della progettazione e delle costruzioni, e spazia su una vasta tipologia di edifici, sebbene specializzato in progetti commerciali con opere che vanno oltre la funzionalità dello spazio.

Il KTX archiLAB è stato fondato nel 2006 per sostenere questa attività con un design di alta qualità. Lo Studio giapponese ha ricevuto numerosi premi locali ed internazionali per progetti realizzati sia in Giappone che all’estero.

by AN shopfitting magazine no.143 ©