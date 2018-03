Lo Studio Moriyuki Ochiai Architects progetta il Crystalscape Beauty Salon Tokyo

Con l’intento di fornire una soluzione congrua alla luminosità, vitalità e bellezza delle chiome, i designers dello Studio Moriyuki Ochiai Architects hanno creato per Crystalscape Beauty Salon uno spazio nel quale avvolgere i clienti da una simile energia.



Il soffitto è stato trasformato mediante l’allestimento di onde metalliche lucenti, a simulare splendenti ciocche di capelli: luminose strisce di alluminio si intrecciano in bianche strutture geometriche, intensificando, moderando o rimbalzando l’intensità della luce che si riflette tra le pieghe metalliche, proprio come se fossero un cristallo luminoso, trasparente e rifrangente.



I bianchi reticoli geometrici sono tridimensionali e danno la possibilità di essere liberamente collocati, di fungere da abitacolo delle strisce metalliche e di interagire tra di essi, così da modificare ed estendere la superficie superiore; la luce che si riflette tra le onde metalliche origina giochi di luce intricati ed in continua evoluzione che vengono avvertiti in modo diverso a seconda della posizione che si assume nel salone.

Inoltre, intenzione degli architetti è stata quella di fornire un luogo in cui percepire i vari mutamenti della luce naturale, nei vari stadi delle ore diurne e nel susseguirsi delle stagioni … e questi passaggi sono stati studiati attentamente, configurando ad hoc le strutture con le onde metalliche, aumentando le circonvoluzioni delle onde a seconda dell’area di lavoro implicata; ad esempio, le strutture bianche situate nel corridoio centrale sono state moltiplicate, che ha ridotto notevolmente l’altezza del soffitto, ha interrotto il ritmo dell’intera installazione ed ha dato vita ad una situazione accogliente ed invitante, carica di un’atmosfera raccolta.



La contrapposizione delle pareti viola, che delimitano la postazione destinata al lavaggio-teste, e le restanti pareti grigie, conferiscono all’insieme energia e vitalità.

Tecnica dell’Origami, Kimono, Furoshiki – arte giapponese di Monodzukuri

L’arte giapponese di Monodzukuri è un compendio dell’ingegno artigianale per un paese dalle risorse modeste come il Giappone.

E gli architetti dello Studio Moriyuki Ochiai hanno preso spunto da questa tecnica, per modellare l’alluminio e ridurlo in superficie piana, al fine di strutturare un prodotto in grado di allestire grandi spazi con soluzioni accattivanti.

Project Name Crystalscape

Design Firm Moriyuki Ochiai Architects

Design Team Moriyuki Ochiai, Jillian Lei, Marie Uno

Area 110 sqm

Location Tokyo Japan

Contractor Seiko Service / Aslego

Pottery Art Design Moriyuki Ochiai

Pottery Art Production Nanzan Ito

Special paint Makoto Yamaguchi

Photos courtesy Fumio Araki

Moriyuki Ochiai Architect

Architetto e designer nato a Tokyo nel 1973. Il suo Studio di architettura opera nel settore dell’interior design, dell’arredamento, della paesaggistica e nell’industrial design. Per la realizzazione di suoi importanti progetti trae ispirazione da tutto ciò che risulta gradevole ed accattivante dai vari aspetti della natura e della vita quotidiana.

by AN shopfitting magazine no.143 ©