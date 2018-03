Il brand di calzature RENE’ CAOVILLA apre un nuovo flagship store a Dubai.

René Caovilla inaugura il suo nuovo flagship store nel celebre Dubai mall.

Progettata dagli architetti Marco Bonelli e Marijana Radovi dello studio m2atelier – famosi per il loro approccio unico ed eclettico e per l’attenzione ai dettagli nello studio degli interni – la nuova Boutique, che si sviluppa su una superficie di 87 mq., unisce eleganza contemporanea e creatività raffinata con un nuovo concept che vuole rappresentare i valori del Brand, eleganza, tradizione e innovazione.



L’atmosfera delle Boutique Caovilla immerge il cliente in un ambiente raffinato che ricorda un moderno salotto veneziano, luogo perfetto per ammirare le calzature gioiello come fossero opere d’arte.

L’elemento innovativo principale è una cupola che richiama le gabbie sottogonna degli abiti del XVIII secolo. Materiali preziosi come marmo venato, moquette, cristalli, superfici dorate in galvanica opache che si alternano a quelle lucide vengono pensate e rielaborate in chiave moderna in linea con gli ideali del Brand.

Colori caldi ed eleganti creano l’ambiente ideale ed accogliente per dar luce alle vere protagoniste della boutique, le calzature gioiello René Caovilla.

Questo opening rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’espansione internazionale del marchio. Nel prossimo biennio sono infatti confermate diverse aperture negli Stati Uniti e in Asia oltre all’adeguamento delle boutique europee con il nuovo concept store.

