UXUS progetta il flagship store L’Occitane in Regent Street, Londra.

L’Occitane en Provence, il marchio sinonimo di bellezza, cura della pelle, e specialista di incantevoli fragranze made in France, ha incaricato lo Studio di retail design UXUS, per la creazione del suo primo flagship store in Regent Street a Londra.



Gli architetti di UXUS hanno disegnato una nuova boutique, disposta su 599 mq, in grado di fornire alla clientela un’esperienza sensoriale immersiva, ispirata all’arte del buon vivere e, nella quale scoprire i segreti di bellezza provenzali.

L’intento è stato quello di ricreare un concept unico per una location tra le più belle e suggestive, in cui trasmettere la filosofia di bellezza de l’Occitane ad una clientela internazionale.

All’ingresso, la boutique accoglie il pubblico con una riproduzione di uno scenario armonioso, costituito da colonne rivestite in rame che racchiudono i principali ingredienti delle profumazioni del Giardino Profumato: un singolare modo di introdurre la clientela in un mondo di raffinate fragranze del brand.

Jamie Taylor, direttore Retail del marchio afferma: “Questo negozio regala un’esperienza multisensoriale lungo un itinerario sorprendente, capace di coinvolgere e sedurre i cinque sensi, godendo della splendida vista di Regent Street. Accanto a questi profumi si aggiunge anche un corner dedicato alla ristorazione, dove assaporare il delizioso caffè del popolare pasticcere francese Pierre Hermé.”

Un settore importante della boutique è ricoperto dalla regalistica che comprende un vasto assortimento di prodotti per qualsiasi occasione, nel quale poter usufruire di packaging con carta e nastri colorati o stampati, sigilli in ceralacca.

Un’altra area è stata riservata alla personalizzazione su oltre 20 articoli: un servizio esclusivo con incisioni particolari. La personalizzazione è un tema ricorrente in tutta la Boutique L’Occitane; il cliente può usufruire inoltre, di trattamenti specifici in vari punti dedicati al relax, al trattamento della pelle, delle braccia, delle mani.

Al primo piano, vi è anche un grande salone, dove poter sostare, distendersi, gustare i prodotti della pasticceria Pierre Hermé e, magari osservare il fermento su Regent Street.

Accanto, nel Beauty Discovery Bar, esperti artigiani propongono ulteriori trattamenti Skincare express e terapie personalizzate gratuite. La boutique L’Occitane di Regent Street si può definire una vera e propria oasi rigenerante di benessere, in grado di regalare una “vitalità diversa” da quella della trafficata strada dello shopping londinese.

♦ UXUS è un team di architetti attivi nel settore del design multidisciplinare indipendente, specializzati in soluzioni di design strategico per Retail e Marketing, Architettura e Brand.

Un mondo in cui il retail e l’hospitality non rappresentano unicamente i luoghi nei quali acquistare, mangiare e dormire, oggi si esprimono proprio attraverso una porzione di un nuovo paesaggio culturale.

In un momento in cui la psicologia dei momenti condivisibili influenza qualsiasi cosa, così anche il design e l’architettura si mettono al servizio del cliente: motivo per cui lo studio di architettura è in grado di fornire soluzioni retail, hospitality e branding fortemente connesse ad un design motivazionale.

UXUS collabora con i più grandi marchi mondiali in diversi settori garantendo la realizzazione su cinque servizi basilari: Progettazione per retail, Design dell’hospitality, Architettura, Disegno grafico.

by AN shopfitting magazine no.143 ©