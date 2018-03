VEVS DESIGN sviluppa il retail concept per il brand De Rode Winkel.

Lo store del famoso brand di jeans De Rode Winkel è situato nella pittoresca città di Utrecht nei Paesi Bassi, ed è caratterizzato nella sua progettazione per l’inglobamento al suo interno di un vicoletto del centro storico.



Il selciato, dominato da un soffitto a vetro (opera degli architetti dello Studio Thomas Kemme) conduce all’ingresso principale per una totale immersione nel mondo del denim.

Gli spazi interni sono stati disegnati ed articolati per far fronte alle esigenze della clientela; la shopping experience si avvale di 6.500 paia di jeans che sono sistemati in un ampio sistema espositivo, separato da un’area ristoro e da una sartoria.



Per la tinteggiatura di interni ed arredamento, gli architetti hanno tratto ispirazione dai lavori dello stravagante pittore francese Yves Klein, famoso per i suoi dipinti blu. Infatti, il colore blu che prende il nome IKB (International Klein Blue), che si ricollega anche al colore del denim, viene utilizzato per suscitare un impatto visivo ed infine invogliare all’acquisto.

Un sistema espositivo a libreria, lungo 20 metri colmo di jeans, è tinteggiato in IKB; una grande struttura in alluminio con due scale permette l’accesso a ciascun ripiano; sulla sommità corre una barra con targhe che recano il nome del brand esposto.

I clienti possono essere serviti ed assistiti dal personale nella postazione centrale del negozio, dove è stato collocato un bancone in legno lungo sei metri, a fianco del quale è stata posizionata una grande vetrina verde, capace di contenere una vasta selezione di accessori per jeans insieme con oggettistica d’epoca; qui è situata anche una zona per le scorte ed un bancone per il servizio bar.



I materiali ed i dettagli utilizzati sono stati meticolosamente selezionati e realizzati su misura, consentendo così al negozio di raggiungere il vero equilibrio, tra interno ed esterno, tra passato e presente, tra luce naturale ed artificiale, favorendo il massimo dell’accoglienza.

Il progetto De Rode Winkel nel 2017 ha vinto il premio The Retail Excellence e, nei primi mesi del 2018 The Retail Storytelling.

Project VEVS Interior Design

VEVS team Rob van Sprang, Elisa Meijs, Danielle Pennock

Architect Thomas Kemme

Interior Fiction Factory

Photography Maarten Willemstein

by AN shopfitting magazine no.143 ©