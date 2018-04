Aperto a Roma, nel quartiere di Valle Aurelia, il Centro Commerciale AURA.

Ha aperto al pubblico nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura , forte di 60 negozi, un PAM Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi.

Facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici perché servito dalla linea A della metropolitana e dalla linea FR 3 – Viterbo / Roma, Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq.

Il nuovo centro è stato presentato ieri a Roma durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Enrico Biffi, Amministratore Delegato e Partner di CDS Holding, Gianpietro Corbari, Amministratore Delegato di Pam Panorama, Corrado Trabacchi, Investment Director di Orion Capital Managers e l’architetto Davide Padoa, CEO del pluripremiato studio Design International, che ha curato il progetto con l’assistenza dall’ Arch. Stefano Cordeschi per la licenza edilizia.

In serata, Aura è stato inaugurato con il taglio del nastro per mano di Sua Eccellenza Monsignor Ernesto Mandara, alla presenza di diverse autorità, cui ha fatto seguito uno spettacolo all’aperto.

“Il centro commerciale Aura – ha affermato l’arch. Davide Padoa – connesso alla nuova piazza della ex Fornace Veschi, è stato progettato dallo Studio Design International come elemento di ricucitura urbana, atto a divenire punto nevralgico di aggregazione, attraversato da percorsi che mettono in comunicazione l’area residenziale con le stazioni metropolitana e ferroviaria”.

Il progetto architettonico è infatti parte integrante del più ampio programma che coinvolge tutto il quartiere di Valle Aurelia a Roma, con l’obiettivo di riorganizzare i servizi e valorizzare la ex Fornace Veschi.

Il cuore del progetto si fonda sulla galleria commerciale, semiaperta e non climatizzata, dove si affacciano i negozi dei tre diversi livelli e che culmina con una piazza privata ad uso pubblico. La galleria funge, inoltre, da collegamento tra la stazione della metropolitana, l’area residenziale e la Piazza della Fornace.

Presentando la realizzazione di Aura, Enrico Biffi, Amministratore Delegato e Partner di CDS Holding, una delle realtà più attive in Italia per lo sviluppo di nuovi centri commerciali, ha dichiarato che “Aura è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per gli interventi di riqualificazione urbana e non è un caso che questo progetto immobiliare abbia attratto l’interesse di Orion Capital Managers, azienda europea di private equity specializzata in investimenti immobiliari”.

Gianpietro Corbari, Amministratore Delegato di Pam Panorama, ha sottolineato che “l’inaugurazione del nuovo Pam Superstore di ultima generazione, all’interno del Centro Commerciale Aura, è il primo appuntamento ufficiale per i festeggiamenti del 60° anniversario di Gruppo Pam: sei decenni da protagonisti nello scenario della grande distribuzione. Ci piace celebrare questo anniversario, con uno sguardo rivolto al domani, proprio in questo luogo. Il Centro Commerciale Aura di Roma e il nostro nuovo punto vendita rappresentano appieno, infatti, questa tensione innovativa e rivolta alla modernità. Siamo un gruppo italiano e, per noi, questo DNA e questa tradizione significano conoscere, saper fare ed essere in simbiosi con il territorio in cui operiamo. Passione, esperienza accumulata nel tempo e cura per i dettagli sono i tre capisaldi che ci permettono di offrire ogni giorno il meglio ai nostri Clienti.”

Infine, Corrado Trabacchi, Investment Director di Orion Capital Managers, Sponsor del fondo proprietario di Aura, ha sottolineato come “la qualità del progetto, sotto tutti i punti di vista, sia stato l’elemento determinante per la decisione di investire nel centro, che rappresenta oggi senza dubbio un fiore all’occhiello all’interno del portafoglio immobiliare del fondo”.

Elemento distintivo di Aura è la terrazza-food court all’ultimo piano, dalla quale è possibile godere di una vista panoramica su Roma e da cui si sviluppano numerosi percorsi che rendono il centro facilmente fruibile. Grazie a un continuo passaggio tra interno ed esterno, il mall risulta talmente “permeabile” da rappresentare a tutti gli effetti una nuova “porzione di città”.

Il mall si sviluppa su quattro livelli, oltre alle due autorimesse interrate che possono ospitare oltre 700 posti auto, con un andamento digradante che segue il dislivello del terreno, grazie al quale si può accedere al centro dall’esterno da tutti i livelli.

Una pista ciclo-pedonale permette inoltre di attraversare l’area collegando i quartieri affacciati su via Baldo degli Ubaldi con il quartiere trionfale e rendendo Aura la nuova porta urbana d’accesso al Monte Ciocci e al Parco Regionale Urbano del Pineto.

Il Centro Commerciale Aura è gestito da Savills Larry Smith; Forum Real Estate Management agisce in qualità̀ di asset manager, JLL Italia svolge il ruolo di agente esclusivo di commercializzazione del centro commerciale.