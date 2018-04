In-es.artdesign – La fusione tra arte e design.

In-es.artdesign , società produttrice di apparecchi di illuminazione, fondata nel 2003 dall’artista designer Luciano M. Mazzilli, ha la capacità di coniugare una spiccata sensibilità artistica al know-how nel settore design.

I suoi prodotti sono funzionali e al tempo stesso simbolici, molti di questi evocano fenomeni naturali o esistenziali, come il crescere e il calare della luna o il passare del tempo.

Il nome “in-es” ha un duplice significato, (in)terno ed (es)terno luce e ombra, che si fondono in un unicum per dare vita a lampade per interni ed esterni, ma è anche legato all’idea del mondo esterno dell’estetica e della bellezza rispetto al ben più intimo, istintivo e primitivo mondo dell’identità freudiana (Es), spiega il lead designer dell’azienda Oçilunam. Quando gli viene chiesto dove prende l’ispirazione per il design delle sue lampade, fornisce una risposta enigmatica ed allo stesso tempo intrigante. “Nascono per caso nel vero senso dadaista della parola“, dice. “Il caso, con le sue imperfezioni divine e l’intervento corrosivo e lisciante del tempo e del suo passaggio.”

Di conseguenza le diverse collezioni, prodotte dall’azienda, sono allo stesso tempo funzionali ed artistiche, tattili e metaforiche, ognuna con il suo tratto distintivo.

↓ La Collezione Luna è realizzata in Nebulite, un mix di resina e fibre che riproduce visivamente la superficie lunare in tutte le sue venature.



↓ La Collezione Trame è realizzata con tecniche artigianali simili a quelle usate per gli abiti sartoriali, in parte è caratterizzata da una struttura di maglia fatta a mano ricoperta di resina, ed in parte da una struttura in Nebulitem rivestita da un filato a righe. Straordinario l’effetto d’atmosfera che regala all’ambiente creando un suggestivo gioco di luce e ombra.

↓ La Collezione Matt è realizzata con tre diverse finiture, cemento, nebula e lavagna. La prima finitura è composta di una vernice effetto cemento di grande impatto materico; la seconda da un esterno bianco e levigato quasi marmoreo; la terza da una finitura lavagna, che può essere scritta e cancellata, proprio come una vera lavagna, vissuta giorno dopo giorno in maniera leggera e giocosa.



↓ La Collezione be.pop è realizzata in laprene (materiale simile alla gomma), e trae ispirazione dalla pop art e dalla musica bebop. Oltre che dalla scelta del materiale è caratterizzata dal contrasto tra colori neutri e colori vivaci. Emblema della collezione, è l’articolo Cacio&pepe, che trasforma un oggetto di uso quotidiano come la grattugia, donandogli una nuova funzione luminosa, e può essere utilizzata come sospensione, lampada da tavolo o da muro.



