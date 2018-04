Aperto a Milano il primo store Atelier Cologne.

Atelier Cologne, ideato nel 2009 da Sylvie Ganter e Christophe Cervasel e acquisito nel 2016 da L’Oréal, è un brand giovane ma già ben avviato in diversi mercati, tra cui quello italiano.

Lo store, in via Brera 2, esprime pienamente i valori e i simboli di Atelier Cologne: saranno in vendita tutte le 35 fragranze del marchio, divise in sei collezioni e costruite intorno a piramidi olfattive uniche, che mettono insieme la freschezza della colonia alla concentrazione e persistenza di un pure perfume. Dietro ogni fragranza c’è un viaggio, ricco di emozioni e sensazioni raccontate in forma di fragranza da Sylvie e Christophe.



L’esperienza in boutique è costruita su misura per ciascun cliente, guidata da una figura esperta della Maison: “Un Perfume Artist – dichiara Angela Scardapane, il direttore del brand in Italia – perché la dimensione artigianale in questa marca è molto importante, insieme alla qualità della materie prime, quasi interamente di origine naturale e di qualità molto alta.”

Il cliente viene accompagnato intorno a un tavolo di legno di noce, che domina il centro dello store di via Brera, ed è invitato alla condivisione, alla conversazione, a dedicare del tempo a se stessi e agli altri. Sugli scaffali sono esposti i flaconcini di vetro ricoperti da un pouch di pelle di cui il cliente può scegliere il colore tra un arcobaleno di possibilità. Sul pouch potranno essere incise le iniziali o brevi frasi a scelta del cliente.

Angela Scardapane aggiunge: “Vogliamo offrire a chi entra in questo negozio emozioni e cura del dettaglio. Un posto dove è bello venire, e tornare, per scoprire passioni olfattive sempre nuove. Atelier Cologne si basa sul concetto di guardaroba olfattivo, sia per le pouch colorate, che vestono le boccette come abito, sia per l’idea di fragranze diverse per ogni momento della vita, per ogni stato d’animo.”

www.ateliercologne.com