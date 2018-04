BE AROUND: a Milano la prima boutique monomarca.

BE AROUND, il brand di sportswear di alto profilo completamente Made in Italy, inaugura oggi 10 Aprile la sua prima boutique nel cuore del quadrilatero della moda, in via Borgospesso, 21.

Lo spazio – che si estende su una superficie di circa 80 mq – è un tributo all’ eccellenza della collezione BE AROUND, all’artigianalità italiana, alla capacità di rendere iconico con un twist lifestyle l’abbigliamento sportivo, caratterizzato da filati e tessuti di altissima qualità, racchiuso in una cornice di puro design.

La boutique BE AROUND è stata progettata e allestita dall’architetto Giorgio Palù , Compasso d’Oro 2016 per il progetto dell’Auditorium Giovanni Arvedi all’interno del Museo del Violino di Cremona. Un premio particolarmente importante perché trattasi del primo Compasso d’Oro della storia dedicato ad un’architettura.

Per BE AROUND, Giorgio Palù ha progettato uno spazio caratterizzato da linee essenziali e rigorose, in un gioco di toni neutri del bianco e del grigio per meglio valorizzare le cromie dei capi della collezione SS18.

Le parti predominanti degli elementi di arredo sono realizzate in ferro trattato a cera, a esclusione del grande tavolo centrale realizzato in inox lucido a specchio, che riflette le installazioni e le creazioni del marchio. Dettagli artistici che impreziosiscono il Flagship Store conferendogli un aspetto unico nel suo genere.

La boutique rappresenta per il marchio la prima opportunità di vendita in store fisico, affiancando l’attività dell’e-commerce ufficiale iniziata a novembre dello scorso anno, nonché il primo passo di una strategia di sviluppo e distribuzione del marchio a livello monomarca e successivamente wholesale.

www.bearoundofficial.com