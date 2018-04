Tod’s apre una nuova boutique a Dubai.

Tod’s ha inaugurato il suo nuovo flagship all’interno del Dubai Mall, uno dei principali department store del lusso della città.

Dotata di quattro ampie vetrine, la boutique propone le collezioni donna e uomo di borse, calzature, accessori e alcune limited edition.



A disposizione della clientela anche la possibilità di personalizzare le scarpe con il servizio “My Gommino”, che consente di creare il proprio gommino Tod’s, uno degli elementi per cui il marchio è conosciuto in tutto il mondo.

L’arredamento della boutique Tod’s di Dubai è elegante e lineare: specchi d’argento, pannelli in pelle vacchetta che ricoprono gli espositori in acciaio posti alle pareti, mentre i divani in pelle marrone scuro e il pavimento in marmo evocano un lusso semplice, sinonimo del marchio.