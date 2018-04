Din – Design in 2018: 2000 metri quadri di design internazionale

L’evento più atteso dell’anno si sta avvicinando: dal 17 al 22 aprile 2018 Milano si vestirà di Design, accogliendo esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

Il distretto di Lambrate si colorerà di creatività e innovazione, per soddisfare le aspettative del pubblico che attraverserà le vie del quartiere.

Al centro del Lambrate Design District, ormai pilastro del Fuorisalone, va in scena per il sesto anno consecutivo Din – Design In, evento organizzato da Promotedesign.it. La location non poteva che essere rappresentativa dello stile underground caratteristico di tutto il quartiere: un capannone industriale di 2.000 metri quadri, cornice perfetta per esaltare i prodotti dei designer, delle accademie e delle aziende presenti all’evento.

Sono 130 gli espositori che quest’anno coloreranno l’hangar in Via Massimiano 6 / Via Sbodio 9. Tra questi il 20% sono italiani, l’80% proviene da tutto il mondo: sono presenti designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale. I prodotti spaziano dal light design all’arredamento, fino ad arrivare agli accessori per la cucina e i complementi d’arredo per la casa. Non può mancare però lo spazio dedicato all’innovazione, con progetti sperimentali di scuole e organizzazioni di design.

Due sono infatti i progetti presentati in collaborazione con l’Unione Europea: da una parte il concept di LUMENTILE, nato da un progetto di ricerca della commissione europea H2020, la cui finalità è quella di sviluppare una piastrella luminosa e intelligente che, ispirandosi alla classica piastrella ceramica, viene arricchita con elettronica che permette nuove funzionalità.

Dall’altra parte invece troviamo BaltSe@nior, che con un Age Simulator in 3D permette ai visitatori di sentire i limiti che prova un corpo anziano e quindi sviluppare un’empatia e una migliore comprensione degli utenti anziani. Lo scopo del progetto è quello di offrire all’utente la visione più enfatica possibile del mondo degli anziani e di conseguenza facilitare il processo di progettazione inclusiva, avendo in mente che lo strumento doveva essere il più semplice, economico e utilizzabile possibile.

Verrà inoltre dedicata un’ampia area per l’esposizione di prodotti provenienti da importanti università di design, quali NID, Nuovo Istituto di Design, Paula Chacartegui, studentessa presentata da IED BARCELLONA e Accademia Umprum delle arti, dell’architettura e del design di Praga e Academie Artemis di Amsterdam.

Proprio da Amsterdam arrivano i sei studenti dell’accademia, che forniranno un’interpretazione visiva indagando sui più importanti sviluppi della società, mostrando come questi possano concretizzarsi in soluzioni innovative. Yeelen Tavilla, Stephanie Morianner, Hannah Braeken, Sandra Benningen, Angelique Kuijpers e Willie Janmaat presenteranno le loro opinioni personali su ciò che è rilevante per il futuro dell’interior design, della moda, dei media e della società nel suo complesso.

L’ Accademia della Repubblica Ceca presenta Acoustic Caves, progetto che mira ad esplorare e testare i limiti architettonici. Cinque sono le opere esposte che si interrogano sulle possibili interpretazioni dell’edificio, dello spazio e dell’architettura, presentando sette esempi differenziati che mutano in base alle tipologie architettoniche e ai metodi attuali di computational design methods.

Un’importante spazio è inoltre dedicato proprio alla Czech Design Week, che presenta i prodotti dei tre designer più talentuosi selezionati dalla settimana del design ceca. Tra i designer selezionati 440 AUDIO, Dominika Petrtylova e Kristyna Mikolaskova.

Non mancherà anche per quest’anno l’area Temporary Shop allestita da Be Different, dove Artistarjewels.com, progetto annuale di gioiello contemporaeo internazionale, riconferma la sua presenza, dopo l’indiscusso successo della precedente edizione: sarà possibile acquistare qui pezzi creativi di gioielleria contemporanea, creati da designer provenienti da tutto il mondo.

Riconfermato anche WEating 2018, foodtruck festival nel giardino interno di Din – Design In, che offrirà una selezione studiata di Food Truck in uno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentro l’evento. Comune denominatore tra le realtà presenti è la passione per il gusto, l’amore per la terra e i suoi prodotti, ma soprattutto l’ineccepibile attenzione per la forma, rappresentando un ponte di passaggio tra le esposizioni.

Il Lambrate Design District vuole fare di queste eccellenze il proprio punto di forza per proporre ai visitatori un’esperienza ricca di emozioni, spunti culturali e divertimento, che sia non solo di supporto, ma che vada a completare l’esperienza dell’esposizione.

#Din2018

Din – Design In

dal 17 al 22 aprile 2018

via Massimiano 6 / via Sbodio 9 – Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero