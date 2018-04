MELISSA torna a stupire con una installazione immersiva al Brera Design District.

Dopo il grande successo dell’installazione FEM.IN.INE Collective del 2017, Melissa ha confermato anche quest’anno la propria partecipazione al Fuori Salone 2018 in occasione della Milano Design Week.

Dal 17 al 22 Aprile 2018, il brand ha presentato al pubblico “Melissa + NONE collective: The Brilliant Side of Us”, un’istallazione artistica in collaborazione con il collettivo artistico NONE, fondato da Gregorio De Luca Comandini, Mauro Pace e Saverio Villirillo.



Attraverso questa installazione immersiva Melissa ha voluto mettere in evidenza la parte più intima di ciascuno di noi, quella che splende della luce più brillante, e quella a cui tutti abbiamo più bisogno di riconnetterci.

Melissa ha scelto di essere presente nel cuore pulsante del Brera Design District presso “Erastudio Apartment-Gallery” (Via Palermo 5) mettendo in risalto il mix sensazionale di tradizione e innovazione che caratterizzano la zona.



La galleria in stile industrial ha ospitato nei due spazi principali un’installazione creata da NONE collective che grazie ad una scenografia riflettente e irregolare genera un paesaggio iridescente, come fosse il centro di una struttura cristallina. Una mesh triangolare di 120 mq interamente rivestita di mylar e composta da 584 aste di legno e 264 nodi compone un mondo cangiante tutto da scoprire e da vivere.

Il collettivo multidisciplinare Hangar Design Group si è occupato invece di firmare la Melissa pop up experience creata appositamente per il Fuori Salone, dell’ingresso, della terrazza e della facciata esterna della location. Un set caleidoscopico giocato sul contrasto tra i colori vibranti e il carattere quasi grezzo della location.

Hangar Design Group trasforma lo spazio dedicato a Melissa in un laboratorio per scenografie riflettenti, blocchi di colore, luci iridescenti, dove l’immagine dei prodotti si rinnova ogni volta che cambia il punto di vista dello spettatore. Nello stesso spirito del brand, l’allestimento esplora ed enfatizza luce e colore, bilanciandoli con forme rigorose e spazi ben definiti, in pieno stile Hangar Design Group.

