PRETTY WOMAN Nails and Beauty Altamura, Bari.

Situato in una zona adiacente il centro storico di Altamura, il concept progettuale curato da Alessandro Fontana Studio, ha interessato un intero edificio con l’obiettivo di creare un’architettura contemporanea all’interno di un tessuto edilizio di carattere storico.



Il progetto di demolizione e ristrutturazione dell’immobile, indirizzato prevalentemente all’ampliamento degli spazi interni, ha così definito un’area adibita a centro estetico al piano terra. L’istituto di bellezza si estende su 45 mq ed è dotato di tutti i servizi utili ai trattamenti estetici.

L’ingresso, realizzato con una struttura in ferro, si estende a tutta altezza, ed è movimentato da un gioco di elementi, colori e forme che la attraversa; questi particolari sono stati recuperati dal pavimento originale del preesistente fabbricato.



Il progetto è così diventato unico nel suo genere, in quanto strettamente aderente alle richieste funzionali del cliente, nel pieno rispetto dell’ambiente, perchè ha visto l’utilizzo di materiali naturali, quali il rovere presente sia nel pavimento che negli arredi, in un sapiente mix di colori caldi che conferiscono all’ambiente una sensazione di calma, riposo e benessere.

Photos courtesy Pierangelo Laterza

ALESSANDRO FONTANA STUDIO

Lo Studio di architettura Alessandro Fontana Studio, fondato da Alessandro Fontana, ha sede a Matera. Opera nel settore del design industriale, dell’architettura a livello globale e nel design di interni. Collabora con molteplici brand nazionali ed internazionali sia per quanto riguarda la creazione di prodotti che l’ingegnerizzazione degli stessi. Caratteristica dei suoi progetti sono l’abbinamento e l’accostamento di materiali naturali a forme nette ed essenziali, avendo come comune denominatore progettuale un design riconoscibile nel tempo.

