ARKEN, soluzioni d’arredo per Farmacie e Parafarmacie.

“Atmosfere” è l’innovativa offerta del Gruppo Arken che propone soluzioni d’arredo per le Farmacie e Parafarmacie.

L’attenzione che quotidianamente l’azienda pone alle richieste del mercato ha portato a creare due nuove collezioni: “Yoisho” e “Sumi”. Calda ed accogliente la prima, lineare e rigorosa la seconda.



Si aprono così nuove prospettive, volte a sperimentare scelte stilistiche in grado di soddisfare al meglio le esigenze di ogni farmacista. “Atmosfere” rappresenta la trama su cui sviluppare la propria idea di farmacia, in simbiosi con la filosofia Arken secondo cui ogni Store è un “vestito cucito addosso al cliente”.

Grazie alla capillare forza commerciale, presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale tramite Partner, Arken riesce ad assistere nei minimi dettagli i numerosi clienti e ad accompagnarli in tutte le fasi del processo, dalla stesura del progetto al montaggio degli arredi.

Con esperienza da 25 anni in svariati settori merceologici, Arken si differenzia dal vecchio modello di arredatore, fornendo soluzioni personalizzate per differenti aree d’acquisto ed arredando Farmacie polifunzionali. Ciò permette di creare atmosfere uniche in grado di aumentare la redditività del punto vendita.