“Cioccolateria” COMPARTÉS, Los Angeles.

Il prestigioso marchio Compartés , conosciuto per il suo famoso cioccolato artigianale, ha aperto un flagship store a Los Angeles, nello stiloso quartiere residenziale di Westfield Century City.



Progettato dall’interior designer americana Kelly Wearstler, il negozio ispirato alle cioccolaterie del primo Novecento, incarna perfettamente la tradizione di un antico laboratorio; infatti, in uno spazio intimo di circa 40 mq., racchiude materiali tipici eseguiti appositamente a Los Angeles, quali il rame patinato, il marmo levigato, l’ottone, il vetro, l’onice, il legno ed il gesso.

La facciata esterna e la vetrina interna, realizzate in rame patinato di un verde smeraldo intenso, dipinte da tre diversi artisti, danno grande rilevanza all’esposizione delle particolari confezioni di cioccolato.



Le superfici delle pareti interne sono state tinteggiate manualmente, e si combinano sia ai rivestimenti in piastrelle finemente decorate che alla maestosa rappresentazione geometrica a sbalzo in legno nero, opera della scultrice ucraina Louise Nevelson. Integrata tra i muri perimetrali vi è una porta segreta che conduce al retro del negozio, dove i maestri cioccolatieri danno il loro tocco finale ai dolcetti, e preparano bevande di cioccolata.



L’arredamento, con elementi in ottone, che ingloba il registratore di cassa, gli accessori di lavorazione e di refrigerazione, è stato realizzato su misura; dal pavimento in legno con intarsi in marmo si erge una vetrina centrale, con originali contenitori a cupola in vetro soffiato, e mostra le più insolite combinazioni di specialità dolciarie; per soddisfare nell’immediato i palati più esigenti sono stati predisposti anche due rubinetti dorati che erogano cioccolato fondente e al latte.



Il sistema di illuminazione fornito da lampade a sospensione provenienti dal Messico, è indirizzato sulle pareti in marmo verde ed ottone anticato. Il negozio si può così definire il tempio del cioccolato, in cui gli appassionati di questo alimento possano recarsi in “pellegrinaggio” servendosi di un’ampia selezione di cioccolato di altissimo livello, in un luogo dove ogni superficie e dettaglio è stato accuratamente studiato.

by AN shopfitting magazine no.144 ©