SECURITAL: nuovo pomolo per serratura ad aste rotanti per armadiature.

Il programma di serrature KYR di SECURITAL si amplia con l’inserimento del nuovo pomolo per la serratura ad aste rotanti Art.KYR20 KNOB, ideale per le Vostre armadiature.

Caratteristiche del nuovo pomolo unito alla serratura:

Design: design pulito e di piccole dimensioni ø40x16mm



Robusto: il pomolo viene fissato dall’esterno alla sua flangia. Il limite di rotazione di 90°, per l’apertura e la chiusura della serratura, è dato dall’accoppiamento del pomolo con la flangia. Non si forza, quindi, la serratura. Questo tipo di assemblaggio rende il tutto molto robusto.

Regolabile: essendo il pomolo fissato alla flangia esterna e non direttamente sul cilindro e/o alla serratura, si dà la possibilità di montare il sistema su ante con diversi spessori, ad esempio da 18 a 21mm. Sono disponibili le versioni anche per gli spessori delle ante da 25 e 30mm.

Antinfortunistica: il pomolo viene fornito con in dotazione la nuova impugnatura a snodo in metallo Art.K012SME avente lo stesso colore e/o finitura.

Funzionamento: solo con la chiave inserita il pomolo può ruotare di 90° per l’apertura e/o la chiusura della serratura. La chiave KYR è reversibile.

Colori e Finiture: il pomolo così come l’impugnatura a snodo in metallo sono forniti di serie in Cromo verniciato opaco (CRMV) e Nichel opaco (NM).

A richiesta possono essere forniti con colori e finiture speciali.

Impugnatura chiave: l’ impugnatura chiave a snodo in metallo Art. K012SME (mod.reg.) è caratterizzata da un design lineare e pulito, può essere fornita in diverse finiture galvaniche e colori verniciati per soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente.

Per completare la personalizzazione, l’impugnatura è stata studiata per poter inserire un’etichetta adesiva in resina, in rilievo, con il logo del produttore o del suo cliente finale rispettando fedelmente i colori richiesti.

L’etichetta in resina può essere anche colorata opaca e senza logo. L’impugnatura può essere fornita anche libera da qualsiasi etichetta, così che il mobiliere possa inserire, nello spazio previsto, ad esempio, un tassello in cuoio o un tranciato di legno.

Il programma KYR offre una gamma completa di serrature per mobili in legno, metallo, vetro e plexiglass.

Le cerniere da applicare per ante da 4 a 6mm di spessore, sono disponibili in diverse finiture. Speciale attenzione e cura è posta alle finiture, ad esempio, per le Serrature ad aste rotanti con chiave ad una leva, possiamo fornire oltre al Nichel (NI), all’Ottone (OT) e al Bronzo (BR) anche le finiture Argento Vecchio (ARVL), Ottone Vecchio (OV) e il Bronzo sfumato su Ottone (BSO).

Le caratteristiche di queste finiture sono molto interessanti per architetti, arredatori e designers, mettendo a disposizione della loro creatività serrature realizzate con cura e passione.

Inoltre Securital è in grado di fornire serrature speciali meccaniche e meccatroniche KABA, con funzione antitrapano, anche con chiavi protette dalla copiatura, fornendo sistemi di chiusura che a richiesta possono comprendere serrature e cilindri per la chiusura di mobili e porte, offrendo un valido servizio in termini di consulenza e consegna.

Serrature a moneta così come serrature elettroniche a codice Pin sono presenti nei nostri cataloghi. Particolare evidenza viene data al valido e collaudato ma soprattutto completo programma di serrature, invisibili, elettroniche con tecnologia RFID 125 kHz, Mifare e Bluetooth prodotto dall’azienda Austriaca PS.

Per presentare al meglio le finiture e le caratteristiche dei prodotti, nel sito Securital sono presenti schede e video relativi agli articoli presentati.

by AN shopfitting magazine no.144 ©