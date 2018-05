NUOVI ORIZZONTI SPORT, Bologna

Un vecchio stabile industriale si tinge di rosso: e non poteva che essere questo il colore, rosso come un sole all’orizzonte, del nuovo punto vendita bolognese di Nuovi Orizzonti, storico negozio di articoli sportivi per la montagna che ha sede a Modena.



Il suo tono acceso e la sua luce attirano la curiosità dei tanti che si trovano casualmente a passargli davanti. L’edificio, infatti, si trova nelle vicinanze della Stazione Centrale di Bologna, posizionato su uno degli assi viari di accesso al centro storico.

Seguendo l’andamento curvilineo della strada esso domina l’incrocio tra via de ’Carracci e via Zanardi con una grande vetrina, uno sguardo verso l’interno, ma anche verso paesaggi lontani. All’interno, città e montagna si incontrano. Si tratta di un incontro materico, cromatico; il mattone lasciato a vista, testimonianza del passato industriale dell’edificio, si accosta al calore delle tavole di legno di una baita di montagna, utilizzate per gli arredi.

Trait d’union tra questi due elementi è il soppalco, che movimenta il grande openspace, che un tempo fungeva da magazzino e che oggi costituisce l’ambiente principale del negozio. Si tratta di una struttura metallica indipendente, le cui superfici orizzontali sono realizzate in un legno dall’aspetto naturale.

Questo elemento non serve soltanto a dare spazio all’esposizione degli articoli più specialistici, ma anche a soddisfare le esigenze di un negozio pensato secondo una nuova concezione. Esso, infatti, vuole superare l’idea di punto vendita, aspirando ad essere un punto di riferimento e un luogo di incontro per clienti appassionati e professionisti del settore. Per questo lo spazio del soppalco è stato pensato anche per ospitare eventi, esposizioni, presentazioni, conferenze e corsi.

Da questo livello sopraelevato, inoltre, si può godere di un nuovo punto di vista sull’intero ambiente, una visione d’insieme che beneficia dell’equilibrato ed attento uso delle luci che modellano lo spazio in maniera armoniosa.

Portando avanti l’idea di instaurare un rapporto di collaborazione col pubblico, è stato inserito al piano terra, dove un tempo c’era la zona degli uffici, uno spazio per la manutenzione ed il noleggio dell’attrezzatura che, nel collocarsi in quegli ambienti, conferma il rispetto della natura della preesistenza.

Nell’adattare la struttura alla nuova destinazione d’uso, non si è cercato di modificarne l’aspetto in maniera radicale, ma piuttosto di assecondarne ed esaltarne la natura industriale, così da posizionarsi in una prospettiva di armonia tipologica e formale con quello che è il contesto architettonico dell’area.



RP Studio nasce dalla collaborazione continuata tra i suoi fondatori Francesco Calzolari, Marco Filippucci e Andrea Fiorini, con l’intento di fornire e mettere a disposizione dei propri clienti e delle amministrazioni una conoscenza dell’architettura e di buona parte dei suoi campi di applicazione, specifica e specialistica. RP copre una serie di competenze centrali nel progetto e nella costruzione dell’architettura con ruoli quali il coordinamento del progetto e dei progettisti, la progettazione architettonica urbana e di interni, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e la direzione artistica.

Photos courtesy Luca Capuano, Camilla Casadei Maldini, Danilo Iantomasi.

by AN shopfitting magazine no.144 ©