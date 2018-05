Lo studio australiano BIASOL realizza il Budapest Cafè di Chengdu in Cina

Il Budapest Cafè, che combina superfici in marmo, elementi geometrici e colori pastello, trae ispirazione dall’estetica del celebre film “Grand Budapest Hotel” del regista statunitense Wes Anderson.

Obiettivo degli architetti dello studio Biasol è stato quello di proporre uno spazio dal design sorprendente e confortevole, in grado di fornire agli avventori un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana.



I disegni simmetrici, precisi e stravaganti, la tavolozza dalle tinte vivaci e nostalgiche, insieme con il branding (insegne, menu e materiale stampato) aiutano questo locale a rassomigliare al “sentiment” che infonde il regista nei suoi film. Le prospettive sono indirizzate con un solo punto di fuga e rivolte verso l’alto: particolare attenzione è stata prestata ai “bordi del set”, al centro e agli archi perimetrali che incorniciano il “proscenio”.

L’ingresso del Budapest Cafè è ornato da un arco che accoglie i clienti che, varcato questo, sono invitati a proiettarsi nel “palcoscenico cinematografico”. Da qui, la sollecitazione ad esplorare l’interior design, articolato su diversi livelli, una serie di archi a delimitare le aree del salotto, con scale, gradini e sedute ricavati in angoli inaspettati; è stato fatto largo impiego di materiali di pregio, lampade di design, piccoli divani in pelle e granito, marmi per i caminetti e per il lungo bancone bar.



La giocosità del luogo è enfatizzata da una piccola vasca di palline rosa, da una poltrona originale Eero Aarnio Bubble e dalle insegne al neon ed altri motivi a zig zag. Dalle tinte accese i bagni, con marmi rosa in seminato veneziano rosa contrastano con i toni verdini e nostalgici della caffetteria.

Con la sua eleganza chic e l’atmosfera rilassata ed amabile, il Budapest Cafè si rivela sì un punto di ritrovo dal sapore volutamente femminile, ma in grado di accogliere anche un pubblico più esigente e profondamente conoscitore del mondo del caffè di Melbourne.

Project The Budapest Café

Location Chengdu, China

Design Biasol

Area 178 sqm

Photos courtesy James Morgan

Biasol Design Studio

Il pluripremiato Studio di design australiano Biasol, con sede a Melbourne, centra la propria attività sulla realizzazione di aree commerciali a livello internazionale, fornendo soluzioni eleganti con l’utilizzo di prodotti innovativi. Il linguaggio con il quale si approccia ad ogni suo progetto si definisce “design”, mentre la terminologia che indica il suo impegno professionale si riassume in “finezza, qualità e precisione”.

