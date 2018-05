FARMACIA MOLECURE Taichung Taiwan

Il proprietario della farmacia, ereditata come terza generazione, ha incaricato lo Studio Waterfrom Design per sovvertire l’immagine classica degli interni e riadattarli ai nuovi concepts di medicina olistica.

Per questo motivo, ha voluto distanziarsi dalla tradizionale storia di famiglia, ribattezzando la sua farmacia MOLECURE, che è l’acronimo di due importanti parole: molecule e cure.



La prima è il punto di partenza della scienza farmaceutica: la molecola che, estratta dalla natura, viene resa sintetica dalla scienza, per la cura dei malati; pertanto l’unione di questi elementi, quello naturale e quello scientifico sono strettamente collegati per il miglioramento fisico. E questa sinergia viene chiaramente rappresentata dai designers nell’allestimento degli interni della farmacia, concepita come un “laboratorio verde”, capace di unire due caratteristiche, quella naturale e quella tecnologica.



L’intero spazio pare galleggiare in un’atmosfera mozzafiato, nel cuore dell’arte astratta; ecco allora sorgere due pareti speculari in cemento, a tutta altezza, completamente rivestite di bianchi ciottoli; il metallo, vetri ed acrilici trasparenti si intersecano per definire strutture lineari adatte all’esposizione di farmaci che fanno bella mostra in colorati flaconi.



La gestione dello spazio, delle luci ed il sapiente utilizzo di elementi naturali, tra cui il bancone centrale (un tavolo da laboratorio), che poggia sul tronco di un albero secolare, convivono con le moderne tecnologie, per evitare ogni distanza tra fruitore e farmacista, in questo luogo a metà tra lo studio di un alchimista ed un giardino al coperto.

Altri riferimenti alla simbologia sono dati dalla scala a chiocciola in rame, che unisce i piani, e la cui struttura ricorda la doppia spirale del DNA nella biologia molecolare; numerosi fori triangolari, tagliati a laser, analoghi a molecole, creano ombre simili a quelle delle foglie, in una sorta di piccolo bosco simbolico e rappresentano il legame con la natura.



La nuova veste della Farmacia Molecure elimina lo stereotipo di immagine austera della farmacia tradizionale e diventa un vero e proprio hub interattivo, dove il design di interni sottolinea il dialogo tra natura e scienza, in cui il cliente è libero di muoversi in un ambiente in grado di evocare qualsiasi sensazione.

Designer Waterfrom Design

Client Mr Liou

Location Taichung, Taiwan

Area 120 sqm

Materials cobbles, wood, perforated plates, acrylic, brick

Photos courtesy Kuomin Lee

Copyright Waterfrom Design

by AN shopfitting magazine no.144 ©