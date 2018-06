Locherber Milano presenta MANNEQUIN. L’arte dell’arredo olfattivo incontra la moda.

L’arte della profumazione incontra la moda in Mannequin: l’originale e rivoluzionario diffusore di profumo che si ispira al mondo dell’arte e dell’alta sartoria.

Un oggetto inedito, frutto della capacità onirica di “vedere” nello snodo di un antico manichino in legno un profumatore per ambienti, e della passione che spinge ogni artigiano a superare le difficoltà e ad arrivare, prototipo dopo prototipo, a un’opera d’arte.

Il rinomato “genio” italiano, il saper fare dei maestri artigiani, il fascino dell’unicità: ciò che contraddistingue Mannequin è il suo essere espressione di quell’inesauribile vena creativa e visionaria che contraddistingue il Made in Italy.

L’arte, la moda, il design: Mannequin nasce da un’intuizione immaginifica che richiama l’esclusività delle creazioni sartoriali, ma anche il fascino misterioso delle muse di De Chirico.

L’utilizzo di materiali nobili come il legno di Noce Canaletto, l’acciaio e il vetro, accresce l’esclusività di questo oggetto unico, irriverente, non convenzionale e per questo emozionante.

A un oggetto così affascinante si addice una profumazione speciale.

Misteriosa e aromatica, Mannequin è una fragranza sofisticata e seducente come un abito di alta moda, che si apre con note agrumate e lievemente pungenti (bergamotto e pepe rosa), si evolve in sentori erbacei (artemisia), ambrati (labdano) e speziati (zafferano), e si chiude in un finale caldo, resinoso e legnoso (vaniglia, legno di cedro, resina di mirra e ambra).

Disponibile sia come diffusore di profumo con bacchette (da 500 ml) sia come Eau de Parfum (da 100 ml.) con bottiglia in vetro belga e tappo in Noce Canaletto lavorato a mano al tornio.

www.locherbermilano.com