NEC Display Solutions lancia la nuova serie C MultiSync®.

Display più grandi che uniscono tecnologia Ultra-HD con un design minimalista e ridotti costi di operatività.

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio della sua nuova gamma di display di grande formato serie C MultiSync® per sale riunioni, conferenze e applicazioni digital signage.

I nuovi display di grande formato sono stati progettati per i nuovi ambienti di lavoro ed il settore retail con il controllo della luce ambientale, che garantisce livelli di risoluzione e luminosità elevatissimi.

La serie C MultiSync® costituisce una famiglia di display, che combina elevate qualità ed affidabilità con un ridotto TCO (Total Cost of Ownership) per tutta la durata di vita del prodotto.

La nuova serie C sarà distribuita in tre formati di grandi dimensioni: 75, 86 e 98 pollici. Ciascun modello è stato progettato con un design super minimalista corentemente con le nuove tendenze sempre più orientate a creare spazi per riunioni essenziali ed ordinati.

I display serie C possono essere installati in modalità landscape e portrait offrendo superfici più coinvolgenti (le più grandi oggi disponibili sul mercato) per veicolare al meglio i contenuti visualizzati.

I display prevedono filtri di opacizzazione professionali per eliminare qualsiasi tipo di riflesso sullo schermo, che ne comprometta la perfetta visibilità. I livelli di luminosità, fino a 350 cd/m2, assicurano una perfetta risoluzione e fedeltà dei colori in qualsiasi tipo di ambiente.

Inoltre, tutti i modelli della serie C prevedono la piattaforma NEC OMi (Open Modular intelligence) che offre una connessione lineare tra sorgente e display garantendo un signage potente, personalizzato e garantito nel futuro. La tecnologia utilizzata ne facilita l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione, consentendo un upgrade degli apparecchi rapido e semplice per utilizzi di digital signage o per altre applicazioni. Grazie al supporto della piattaforma Omi (Open Modular intelligence) è possibile l’integrazione del display con qualsiasi altro device NEC attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS, sistemi di calcolo scalabili come i moduli Raspberry Pi o interfacce di segnale per il content feed e l’elaborazione.

Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division, afferma: “Pensiamo che i display debbano inserirsi perfettamente nell’ambiente che li ospita, in maniera non invadente quando sono spenti, ma assolutamente pervasiva quando sono accesi. La nuova serie C MultiSync® C è stata ideata per soddisfare la richiesta di monitor di grande formato in tutta una serie di applicazioni, incluso l’ufficio, le sale riunioni e gli spazi destinati alle conferenze, così come il retail, dove gli utenti richiedono immagini straordinarie ed un set-up rapido e facile da usare”. “Abbiamo costruito questa nuova famiglia di display avendo in mente questi principi e ottenuto una serie di apparecchi dotata di cornice ultra sottile ed un design in grado di inserirsi in qualsiasi tipo di interno. Allo stesso tempo, funzioni come la ‘wake up on connection’ assicurano riunioni molto più efficienti senza tempi morti in attesa che i display si accendano. Il risultato è, da un alto, una tecnologia sicura per chi deve effettuare presentazioni in sale riunioni e conferenze e, dall’altro, un investimento garantito nel futuro grazie agli elevati standard di affidabilità ed ai costi contenuti di proprietà degli apparecchi”.

La nuova serie C MultiSync® NEC sarà disponibile a partire da giugno. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dedicate sul sito di NEC Display Solutions: C-Series