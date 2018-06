PINCH si aggiudica la menzione d’onore al XXV Compasso D’Oro.

Il progetto de LaCividina, testimonianza di eccellenza del miglior design, fa incetta di premi.

Il più autorevole riconoscimento mondiale per il disegno industriale ha considerato il divano “pinzato” dell’azienda udinese, una tra le realizzazioni di maggior interesse nel panorama italiano.

Pinch, disegnato da Skrivo per LaCividina , insignito della Menzione d’Onore al XXV Compasso d’Oro, il più autorevole riconoscimento mondiale per il disegno industriale.

Una giuria internazionale ha giudicato il divano “pinzato” dell’azienda udinese una tra le realizzazioni di maggior interesse nel panorama nazionale, testimonianza di eccellenza del miglior design italiano. La consegna del prestigioso premio è avvenuto ieri sera a Milano, durante la Cerimonia di Premiazione nel Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco, alla presenza di un pubblico di addetti ai lavori, oltre alle autorità e alla stampa.

La scelta di Pinch tra le migliori creazioni made in Italy conferma il suo successo, dovuto alla semplicità e all’originalità della soluzione progettuale. La struttura in tubolare metallico “pinza” insieme l’alto schienale e gli elementi laterali, creando uno spazio inedito, che va oltre il divano, per diventare quasi stanza. Pareti imbottite che accolgono e proteggono, inventando un luogo privato, che garantisce la giusta privacy, anche in ambienti pubblici.

Pinch ha già ricevuto importanti riconoscimenti. Si è già aggiudicato il prestigioso Iconic Awards 2017: Interior Innovation per il valore progettuale e la qualità. È stato selezionato dal German Design Council per la sua originalità, che rappresenta le tendenze dell’abitare contemporaneo. Ha ricevuto il Best of Contract di ADA, Archiproducts Design Award, nel 2016.

“La stretta collaborazione con Skrivo – commenta con estrema soddisfazione Fulvio Bulfoni, Presidente de LaCividina – ci ha permesso di creare un progetto innovativo, che ha preso forma grazie ai nostri processi aziendali, che sanno valorizzare artigianalità e tecnologia. Una ulteriore conferma della nostra capacità di tradurre il design italiano in prodotto”.

Questo straordinario progetto de LaCividina farà ora parte della Collezione del Premio Compasso d’Oro ADI, che raccoglie i progetti che hanno ricevuto il premio e la Menzione d’Onore, e che è stata dichiarata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.