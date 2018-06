HAIRMED sceglie Milano per il primo concept store.

Hairmed ha inaugurato a Milano il suo primo Experience Concept Store al 33 di via Farini.

HAIRMED Experience rappresenta la dimensione esperienziale della filosofia HAIRMED e si rivolge direttamente al suo pubblico con un progetto sartoriale completo, di hair & body wellness. È l’idea di un salone di bellezza dedicato, con al centro la persona e i suoi reali bisogni.

HAIRMED Experience nasce dalla volontà dei suoi partner specialisti in diversi ambiti di hair-care e cosmetica corpo e capelli.

Grandi osservatori, hanno saputo leggere l’esigenza di personalizzazione, confidenza e consulenza del cliente di oggi, trasferendola in un salone ove è semplice sentirsi a proprio agio e ricevere in tranquillità consigli mirati, con uno staff professionale, competente e qualificato, pronto ad accogliere e capace di ascoltare.

Uno spazio armonioso e piacevole, in cui nulla è lasciato al caso, e che si basa su logiche di customer care, comunicazione e loyalty vicine a modelli aziendali avanzati, trasformando il negozio artigianale in un sistema azienda rivolto alla persona.

HAIRMED

L’azienda nasce nel 1966 a Milano dalla famiglia Piazzolla, grazie al sogno del suo fondatore Raffaele Piazzolla di valorizzare ogni persona pe se stessa, nella sua unicità , dedicando a ciascuno un prodotto ad hoc. Inizia così il suo cammino, sviluppando la prima Linea di trattamento tricologico professionale, composta da 32 specialità di alta qualità e destinata a rinomati stilisti milanesi che ne fanno uno strumento e una filosofia di lavoro che li rende unici e ineguagliabili, diventando così ambasciatori di stile in un periodo particolare come quello degli anni 70, in cui moda, consumi e rinnovamento sociale sono agli albori. Gli anni successivi permetteranno poi di completare il progetto imprenditoriale con nuovi prodotti professionali e una distribuzione commerciale selettiva nel mercato.

Nel 1996 entra in azienda la nuova generazione e con Roberto Piazzolla inizia una rivoluzione che ancora oggi prosegue con successo, in cui il cambiamento diventa il motore di una costante evoluzione. In questo clima di trasformazione e tensione al rinnovamento, nel 1999 nasce il nuovo marchio HAIRMED, dedicato al mondo del trattamento cute e capelli.