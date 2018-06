Hi Contract – The Merchant of Venice

La passione per la qualità e per l’innovazione unitamente al rispetto per la tradizione, hanno permesso a Hi Contract di essere il partner ideale scelto da Mavive per lo sviluppo delle raffinate boutique monomarca The Merchant of Venice, che a partire dal 2016 sono state inaugurate nelle città di Verona, Milano e Firenze.

Con la combinazione delle più moderne tecnologie e delle capacità artigianali, il general contractor di Treviso trasforma il legno e altri materiali compositi, in volumi, superfici e oggetti straordinari e dalle qualità eccellenti, dando vita ad un ambiente suggestivo ed esclusivo: dal legno delle strutture, dai vassoi personalizzati delle boccette, ai tappeti fino all’illuminazione: ogni dettaglio dell’arredamento è stato realizzato dall’esperto e dinamico team di Hi Contract.

Alla base del progetto The Merchant of Venice ci sono storia e cultura, un affascinante connubio per un prodotto di eccellenza. Il brand rievoca l’antica arte profumiera che ebbe origine nella città di Venezia e dai suoi commerci con il lontano Oriente. Il carattere storico e di prestigio del marchio si esprime in preziose fragranze concepite dalle abilità olfattive dei maestri profumieri che reinterpretano le antiche ricette. Le sofisticate creazioni che ne derivano sono racchiuse in pregiate bottigliette ispirate alla millenaria arte vetraia di Murano.

Il concept di The Merchant of Venice trae ispirazione e completamento dal primo Museo del Profumo, fortemente voluto da Mavive e creato attraverso l’accordo tra la storica Azienda veneziana di profumi e la Fondazione Musei Civici Veneziani.

Nelle sale del settecentesco Palazzo Mocenigo, mirabilmente allestite da Pier Luigi Pizzi, uno stimolante percorso museale racconta, attraverso contenuti didattici multimediali, esperienze sensoriali e preziosi e rari oggetti, il plurisecolare legame tra la Serenissima e la storia del Profumo.

Unicità, cultura ed eleganza sono i valori chiave di The Merchant of Venice, raccontati attraverso i dettagli delle esclusive collezioni che si articolano in una vasta gamma di Eau de Parfum e Eau de Toilette, prodotti per la persona e per l’ambiente.

♦ Verona – Corso Sant’Anastasia 10

Inaugurato nel 2016 in Corso Sant’Anastasia 10, nei pressi della prestigiosa Piazza delle Erbe, la boutique monomarca è il quarto punto vendita aperto dopo il bellissimo Flagship Store di Campo San Fantin, l’antica Spezieria all’Ercole d’Oro a Venezia e il prezioso Concept Store di Murano.



L’allestimento proposto mira a riecheggiare gli arredi di Palazzo Mocenigo, dal quale nasce il concetto di lusso culturale che il brand vuole veicolare, unitamente ad una interpretazione contemporanea delle tecniche espositive sviluppata grazie al progetto di Retail Design dell’Arch. Paolo Lucchetta.

Una volta superata l’elegante vetrina ad arco ricoperta da edera verde, il negozio si apre rivelando il meraviglioso mondo di The Merchant of Venice, subito riconoscibile dai colori e dai tipici decori: il legno di noce italiano, l’oro delle finiture, le cornici intarsiate alle pareti e la carta da parati in tessuto che riprende le trame di Palazzo Mocenigo.

Al centro della stanza il tavolo è stato allestito con le fragranze più significative del brand, esposte su vassoi

personalizzati. Alle pareti sono appoggiate delle consolle laccate in nero e rifinite in oro dove sono presentate le collezioni più esclusive, ognuna connotata da un quadro e da elementi che ne raccontano l’ispirazione e presentate in modo coinvolgente ed originale attraverso supporti olfattivi unici come i preziosi Perfume Decanter ® realizzati

in vetro di Murano.

La mappa dei viaggi delle mude, la ricchissima carta da parati, il soffice tappeto nel salottino e gli organi olfattivi vogliono raccontare una storia che parla di cultura, lusso e tradizione veneziana per il profumo.

All’interno della stessa sala sono stati inseriti due organi olfattivi, i banchi di lavoro degli antichi profumieri, ispirati a quello del Museo di Palazzo Mocenigo, che permettono agli ospiti di interagire direttamente con le essenze e prendere parte alla creazione di un profumo personalizzato, poponendo una coinvolgente e unica shopping experience.

♦ Milano – Via Brera 4

Nel cuore di Brera, zona ormai conosciuta come il “quadrilatero della profumeria di nicchia”, la nuova boutique The Merchant of Venice inaugurata nel 2017 rappresenta il quinto punto vendita aperto dopo la raffinata boutique nel cuore di Verona.



Con sede in via Brera 4, il negozio si rivela un vero e proprio “cameo” tra le boutique della zona.

Ideato dal Maestro Pier Luigi Pizzi, uno dei più importanti scenografi teatrali del mondo, già firma del restyling e del progetto allestitivo del Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia con l’inedito Percorso museale del Profumo da cui è nato lo stesso progetto The Merchant of Venice, questo esclusivo store presenta un concept retail innovativo e di grande impatto.

A partire dalle vetrine del negozio e poi all’interno della boutique, la clientela si trova immersa in una scenografia di forte suggestione teatrale che rimanda anche al vicino Teatro alla Scala. Gli arredi dalle forme neoclassiche e lineari sono resi inconfondibili dal caratteristico rosso veneziano, già colore istituzionale del giovane brand di profumeria artistica.

Al centro del negozio sorge un’edicola con colonne corinzie dai capitelli dorati che incornicia la gigantografia di un flacone di profumo della linea, ai piedi del quale ci si potrà dilettare nella creazione di una fragranza personalizzata attingendo alle note di un organo olfattivo che espone la Museum Collection.

La mappa dei viaggi delle mude, serigrafata in oro su uno degli specchi laterali del negozio, l’organo olfattivo appena citato e una postazione interattiva sono sempre elementi chiave della cultura visiva del brand e raccontano la storia della tradizione veneziana del profumo. Elementi dalle finiture dorate fungono da sostegno per presentare le meravigliose collezioni del marchio dal caratteristico vetro decorato e di Murano, valorizzate anche da una illuminazione speciale che ne esalta le trasparenze e i colori.

♦ Firenze – Via degli Strozzi



Sesto punto vendita aperto in Italia dopo la raffinata boutique nel centro di Verona e l’elegante Store nel quartiere Brera di Milano, la nuova boutique di Firenze è stata inaugurata Sabato 17 febbraio 2018, in via degli Strozzi, 28/R, prestigiosa via fiorentina già sede dei più importanti brand di lusso internazionali e punto di riferimento per il turismo culturale, grazie soprattutto alla presenza di Palazzo Strozzi.

Dedicata a Bianca Cappello, nobil donna veneziana che sposò il Gran Duca di Firenze Francesco I De Medici,

questa boutique ci accompagna attraverso un’esperienza di shopping sensoriale, alla scoperta delle collezioni di essenze nate dall’antica arte profumiera veneziana e racchiuse in eleganti confezioni di design ispirate alla millenaria tradizione vetraria di Murano.

È inoltre possibile usufruire del servizio personalizzato di layering (combinazione di fragranze), grazie a cui il cliente può creare il proprio profumo assecondando i suoi desideri e al contempo vestire i panni del profumiere scoprendo antichi segreti della tradizione.

“Combinare le più moderne tecnologie alle capacità artigianali, per trasformare il legno e altri materiali compositi, in volumi, superfici e oggetti straordinari, dalle qualità eccellenti capaci di esaltare il valore della forma e del suo contenuto.”

È questa la mission di Hi Contract, realtà nata nel 2018 a Treviso per volontà di un gruppo di imprenditori attivi nel mondo del Real Estate, dell’Interior Design, degli Allestimenti e dell’Information Technology.

Nata dalla passione per la qualità e l’innovazione, Hi Contract è la sorprendente evoluzione di una realtà aziendale che, fin dalla sua originaria fondazione nel 1980, non ha mai smesso di evolversi e di trasformarsi.

Ed è proprio la ricerca che, insieme al sapersi adattare ai sempre più evidenti cambiamenti del nostro tempo, permette a un’azienda di emergere e di distinguersi. E questo lo sa bene Hi Contract, che affonda le proprie radici in quelli che sono diventati i principi guida del brand: innovazione, tradizione e flessibilità.

Il cambiamento è imperativo categorico, ma senza mai precludere né cancellare quella che è l’identità, l’anima più profonda del brand. Per questo Hi Contract è anche tradizione, perché preserva le capacità artigianali e la creatività insite in ciò che solo gli uomini possono fare, con la loro passione e con le loro mani.

Il know-how maturato nel tempo fa di Hi Contract una realtà solida e allo stesso tempo capace di rinnovarsi e di essere sempre orientata al futuro.

L’attenzione ai processi produttivi, ai materiali compositi, all’integrazione tra superfici e multimedialità si combina con la flessibilità nelle fasi di progettazione e di esecuzione, facendo di Hi Contract un brand dedito al “Custom-Made design”, proponendosi come vero e proprio partner per i designer e incentivandone la spinta creativa.

Dall’efficienza produttiva e dalla capacità di collaborare ha preso quindi il via la realizzazione delle grandi architetture firmate da prestigiosi progettisti e designer, noti per la loro capacità di innovare ed esprimere equilibri di forme architettoniche sorprendenti.

Non solo, a distinguere Hi Contract è la volontà di sostenere e promuovere il percorso creativo dei giovani talenti nel mondo del design a livello nazionale e internazionale, trasformando le loro idee in progetti concreti e ad alto potenziale di vendita.

Utilizzando le più moderne tecnologie produttive e avvalendosi di un team di abili professionisti con grande esperienza, Hi Contract si assume la responsabilità dello sviluppo e del coordinamento dell’intero processo di fornitura, dalla progettazione alla produzione, offrendo al cliente un servizio completo e di qualità, altamente personalizzato e nel rispetto dell’etica e della sostenibilità dei processi produttivi lungo l’intera filiera produttiva.

Sostenibilità e rispetto ambientale, unitamente all’attenzione per i processi produttivi in termini di qualità e innovazione, fanno di Hi Contract un brand unico e fuori dal comune, capace di offrire soluzioni uniche e del tutto emozionanti.