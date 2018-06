Department Store ROBINSONS Dubai.

ENGLISH TEXT

RIDISEGNARE IL PANORAMA RETAIL DI DUBAI.

Il primo department store della catena Robinsons in Medio Oriente, aperto presso il Dubai Festival City, è il più esteso della regione.



La realizzazione del progetto è stata affidata allo Studio di design inglese HMKM che in 18.000 mq ha saputo posizionare negozi con 600 brand locali, regionali ed internazionali.

Il concept si estende su tre splendidi piani con negozi di moda, alimentari, mostre, luoghi per eventi culturali e servizi speciali che contribuiscono ad amplificare e migliorare la shopping experience; l’ambiente trae ispirazione dalle origini della catena Robinsons, dove predomina la fusione di paesaggi verdi con l’architettura contemporanea di Singapore per fornire uno schema di paesaggio futuristico.

Il design si sviluppa con una serie di appariscenti facciate esterne ed interne che si inseriscono su schermi animati in larga scala, si collegano con barre lignee, con alluminio anodizzato, bronzo ed ottone lucido, in un intercalare di pareti e colonne vegetali, ideate dal biologo francese di fama mondiale Patrick Blanc. All’interno, le forme contemporanee e gli elementi digitali vengono ben uniformati con i caldi materiali e le lussureggianti piantagioni.

Il reparto abbigliamento uomo è posizionato vista mare, dal quale si ammirano terrazze con ampie scalinate; la postazione centrale del reparto è circoscritta da una zattera a doghe in quercia con pareti rivestite in pelle a spina di pesce, il parquet in rovere grana fine, e completato da finiture in metallo scuro e vernici dai toni caldi.

Poco distante si trova una zona di passaggio con pavimentazione in cemento lucido e pannelli in legno, terrazzo e metallo perforato. Un’area adiacente ospita il reparto cosmetici e make-up, dove un pavimento con pregiati marmi è incorniciato da una struttura metallica con installazione luminosa creata appositamente che insieme a sontuosi accessori i marmo ed ottone, lampadari stile Art Decò ed eleganti poltrone rendono piacevole la sosta.

Il primo piano ospita le collezioni dedicate all’universo femminile e si distingue per una serie di display tondeggianti al cui centro si innalza una struttura in legno a formare una specie di albero, appositamente studiato per permettere alla luce naturale di filtrare e valorizzare le esposizioni.



Il reparto con le collezioni di intimo è caratterizzato da pareti mobili in vetro con finiture oro rosa, e da un arredamento in legno sbiancato con sottili sfumature grigie; in contrapposizione, per l’abbigliamento per le occasioni formali è stato scelto un arredamento nei delicati toni dell’oro, bronzo e champagne. Molta cura e meticolosità sono state poste anche per la realizzazione delle postazioni destinate alle contrattazioni: raffinate sale VIP, aree di intrattenimento dotate dei più innovativi sistemi tecnologici.



Il secondo piano, con le collezioni abbigliamento bimbi ed accessori per la casa del marchio John Lewis, è un ambiente caratterizzato da colori accesi, che dà quasi l’idea di un villaggio con piccole aree di gioco interattive e con grafiche che descrivono uno scenario domestico.

La parte più esterna dell’edificio si distingue per le ampie e luminose vetrate la cui vista è amplificata dall’inclusione di ristoranti che consentono di cenare direttamente sul Golfo, e su più livelli: livelli che, secondo il tema futuristico degli architetti di HMKM, sono attraversati verticalmente da colonne e da componenti vegetali che “elevano” il department store.

I grandi magazzini Robinsons sono stati fondati a Singapore nel febbraio 1858 da John Spicer e Philip Robinson. Da allora gli store Robinsons offrono proposte retail contemporanee nel mercato asiatico e dal 2008, il Gruppo Al-Futtaim (colosso mediorientale che opera nel retail real estate) gestisce anche il magazzino Robinsons di Singapore rafforzando il suo appeal nel Medio Oriente.

Il pluripremiato Studio londinese HMKM rinomato a livello internazionale studia e realizza soluzioni progettuali “total retail” su vasta scala; con uffici a Londra e Soho offre servizi localizzati, in collaborazione con 29 uffici in tutto il mondo del Sistema Interbrand.

by AN shopfitting magazine no.145 ©

Photos courtesy Ken Schluchtmann