Terranova Welcome, il nuovo concept store del Gruppo Teddy.

Con Terranova Welcome il Gruppo Teddy rinnova la customer experience del proprio brand fast fashion: semplicità, solarità e nuovi servizi le parole d’ordine del nuovo format.



Il concept store Terranova realizzato da Checkland Kindleysides , uno dei maggiori studi di design a livello internazionale, specializzato in comunicazione grafica, interni e sviluppo di aree commerciali, e sviluppato dall’azienda Store–Lab, era già stato sperimentato in alcuni punti vendita svizzeri e italiani. Entro l’anno arriverà in oltre 40 negozi sparsi in 13 nazioni diverse.

Il punto di partenza del progetto è rappresentato dal nuovo corso del Gruppo Teddy che sta spingendo sempre più sull’integrazione fra negozio fisico e digitale cercando di trasferire valore in ogni interazione con il cliente. Il tutto a partire dall’atmosfera tipica della Riviera Romagnola; luogo di nascita del brand Terranova.

La passerella, la spiaggia, la battigia sono stati tradotti utilizzando materiali diversi per la pavimentazione: legno, effetto sabbia, colori a gradiente per poter permettere ai clienti di identificare gli spazi e riconoscerli immediatamente.

Le luci riproducono l’effetto del cielo azzurro tipico delle zone marittime, i camerini richiamano le cabine degli stabilimenti balneari, signature architettoniche riprendono i paesaggi del porto di Rimini.

Al di là delle atmosfere, Terranova ha sviluppato alcune specifiche innovazioni per rendere l’esperienza dei clienti il più accogliente e soddisfacente possibile.Tra queste la possibilità di ricevere assistenza nei camerini da parte dello staff grazie a un pulsante di chiamata.

Dal punto di vista delle soluzioni omnichannel, il concept store Terranova Welcome prevede una zona specifica del negozio dedicata al Digital Point che permette l’acquisto online direttamente dal negozio dei capi mancanti, la creazione della propria fidelity card e di corsie preferenziali sia per il click&collect che per il cambio dei capi.

Anche l’esperienza digitale è in evoluzione: sul marketplace del marchio è stata introdotta una Live Chat attiva 16 ore al giorno per assistere i clienti e rispondere alle loro domande. Mentre, passando alla app mobile, sarà estesa anche ai device portatili la possibilità di verificare la disponibilità dei capi in negozio.