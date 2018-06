I vincitori dei Retail Institute Award Italy 2018.

Retail Institute Italy ha annunciato i vincitori del Retail Institute Award Italy 2018, l’undicesima edizione del più importante contest dedicato alle eccellenze del Retail Marketing e del POP.

I riconoscimenti sono stati conferiti in occasione dello speciale Gala Dinner dedicato, che si è tenuto il 6 Giugno, presso il Ristorante Unico di Milano.

Oltre ai 10 premi per le singole categorie, nel corso della cerimonia sono stati inoltre conferiti il Premio Critica, conferito dai Giornalisti di settore e il Best in Show, riconoscimento speciale alla migliore realizzazione in concorso.



POP DUREVOLE

Clarins Italia – “Teche con Ologrammi”

POP NON DUREVOLE

Creative Redbox – “Colgate Max White Expert White” per Colgate Palmolive Italia

POP MATERIALS WITH DIGITALS

ATS Display – “Santa’s Toy Factoy” per Coca-Cola HBC Polska

ATTIVITÀ INTEGRATE PER IL PUNTO VENDITA

Cefla – “Digital Proximity integrato su tutta la rete nazionale Carrefour Market”

LOYALTY

Apoteca Natura – “Health & Loyalty System”

EVENTI

Proxima – “Runner in vista” per Savills Larry Smith

DIGITAL ENGAGEMENT & PURE DIGITAL

Eurodisplay Design in Progress – “Progetto Retailtainment 4.0 Connected Vending Machine” per 1177 – Calze Ileana in partnership con Softec

STORE

Epta – “Bennet Smart Lecco”

TEMPORARY/POP-UP/ SHOP IN SHOP

Clarins Italia – “Skin SPA Clarins @ Virgin Corso Como Milano”

VETRINE

illy Caffè – “L’autunno in città”

PREMIO CRITICA 2018

Eurodisplay Design in Progress – “Progetto Retailtainment 4.0 Connected Vending Machine” per 1177 – Calze Ileana in partnership con Softec

BEST IN SHOW 2018

Eurodisplay Design in Progress – “Progetto Retailtainment 4.0 Connected Vending Machine” per 1177 – Calze Ileana in partnership con Softec