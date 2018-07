AGENA, carte e tessuti per l’arredamento.

Un esclusivo progetto tailor made per la più storica e rinomata casa del cioccolato e delle caramelle torinese, BARATTI & MILANO, che per le pareti si affida al design ed alla produzione Agena.



Lo storico marchio italiano Baratti & Milano, simbolo del made in Italy, nell’anno del suo 160° compleanno, si affida ad Agena per un progetto unico per vestire le pareti del nuovo punto vendita di Abrì (TO) con una carta da parati tailor made, su disegno dell’architetto Helga Faletti.

Il risultato è una carta da parati che evoca l’inconfondibile texture delle confezioni regalo della storica cioccolateria torinese ed è stata realizzata unendo la tecnica moderna della stampa digitale all’intervento artigianale di laccatori, che hanno creato in loco le righe dorate verticali.

L’idea dell’architetto Helga Faletti era proprio quella di mixare come se fosse un ingrediente segreto la modernità con l’artigianalità, proprio a sottolineare ancora una volta la vicinanza delle due aziende coinvolte.

“Per Agena il primo passo è stato proprio quello di studiare la texture rigata ed il colore di riferimento di Baratti & Milano, svilupparla sul supporto mediante la tecnica PRINT 4.0 di stampa digitale, e solo successivamente, dopo averla posata, siamo intervenuti manualmente per rendere la riga dorata, per dare valore aggiunto in chiave della artigianalità che ci contraddistingue, ed il risultato è unico ed inimitabile. Siamo stati felicissimi di aver collaborato per l’inaugurazione del Primo Punto La Selezione Baratti & Milano presso Abrì.” – Prosegue Massimo Noto, amministratore delegato di Agena – “Un grande lavoro per un’occasione speciale, il 160° compleanno di questa storica azienda, simbolo per i torinesi e per gli italiani di eccellenza!”

Quello che lega Agena a Baratti & Milano è la grande attenzione e cura nella scelta e nella lavorazione di materie prime d’eccellenza, per ottenere un risultato di altissimo livello, nel campo del cioccolato così come in quello dell’arredo ed offrire la certezza di un prodotto sicuro e di ottima qualità.

Photos courtesy @CarloCarossio Torino

AGENA®

Agena nasce a Torino nel 1966. Si propone al mercato italiano ed internazionale come editore di tessuti, carte da parati e tappeti di qualità e design Made in Italy, oltre che come distributore esclusivo per l’Italia di grandi marchi internazionali. Le sue collezioni sono ideali per i settori privato, pubblico e contract.