“Dietro il Sipario” – Gwenael Nicolas progetta la boutique Dolce&Gabbana di Miami.

Nel lussureggiante Design District di Miami prende posto il 18esimo negozio del marchio Dolce&Gabbana, su una superficie di oltre 500 mq.

Progettata dal famoso architetto Gwenael Nicolas, la boutique richiama il settecentesco Teatro alla Scala di Milano, uno dei luoghi preferiti di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.



La facciata in vetro che si spinge dinamicamente tra due piani con i suoi riflessi luminosi esprime la sensazione del movimento di un sipario trasparente, con luci tremolanti che rendono visibili gli interni della boutique.



Il design e l’atmosfera che si sono creati all’interno sono caratteristiche proprie di un ambiente teatrale: le Collezioni di abbigliamento sono circondate in larga scala da arredamenti con specchi barocchi, con banconi e mobili in noce scuro impreziositi da acciaio lucido e velluto dorato, una mescolanza di teche espositive in vetro chiarissimo per i raffinati gioielli ed orologi; i riflettori posti sui soffitti illuminano le classiche sculture italiane ed i busti, strategicamente disposti come se stessero apprestandosi ad una esibizione in scena.



La scala, che collega i due piani, è stata realizzata in travertino e può essere interpretata come un’ulteriore attrattiva dello scenario teatrale, grazie anche alla sovrapposizione di lastre di questa roccia naturale di vari spessori e gradazioni di colore.



Il secondo piano è caratterizzato da un nero soffitto stile industriale, in grado di enfatizzare l’effetto back-stage con impianti a vista dal grande valore decorativo. Qui, la composizione destrutturata delle pareti in pietra e del soffitto contrastano con le finiture ed altri elementi decorativi, a dare un senso di atemporalità che riecheggia di origini italiane.

E, a chiudere questa teatrale boutique, un unico sipario: un lungo drappo in vetro che collega i piani ed intensifica la realizzazione artistica.

CURIOSITY INC.

Lo Studio multidisciplinare Curiosity, fondato dal designer francese Gwenael Nicolas, ha sede a Tokyo ed opera nei settori del design del prodotto, interni ed architettura. Collabora con molteplici brand a livello internazionale.

