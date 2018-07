HERNO: Monte Napoleone e Rue Saint Honoré due regali per i 70 anni!

Due nuovi ed importanti traguardi per Herno nell’anno del suo settantesimo compleanno.

Il brand leader nella manifattura dell’intera gamma di capispalla dedicati a tutta la famiglia, dal piumino all’impermeabile, dal capo tecnologico a quello couture, si regala due nuovi flagship store.

Dal suo esordio milanese di 6 anni fa, lo store si trasferisce da Via Sant’Andrea in Via Monte Napoleone conquistando uno spazio più ampio: 250mq suddivisi su due livelli.

Per il secondo punto vendita ci spostiamo a Parigi e precisamente in Rue Saint Honoré con uno spazio di 110 metri quadri, anch’esso su due livelli: seconda boutique francese dopo quella di Cannes.

Entrando in entrambe le boutique, come in una casa, si è accolti dalla libreria custode simbolica della storia aziendale, la fontana e le pareti di verde verticale che connettano al territorio dove l’azienda ha sede e a cui è profondamente legata. Comode poltrone completano la zona living.

Le collezioni per il prossimo autunno-inverno, uomo, donna e bambino, sono tradizionalmente esposte sulla esclusiva trave in acciaio corredata dal simbolico gancio in metallo con cinghie in cuoio.

Una presentazione che da anni connota lo stile understament di Herno: eleganza senza suggerimenti di stile.

I due nuovi spazi apriranno le porte a partire da Agosto. Milano festeggerà la nuova boutique nella settimana della moda di Settembre.

♦ HERNO Via Monte Napoleone, 3 Milano

♦ HERNO Rue Saint Honoré, 259 Parigi