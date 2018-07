Stile in negozio – Neolith® confeziona superfici singolari per il mercato retail.

L’acquisto online è una feroce concorrenza all’acquisto in negozio, per cui i marchi oggi studiano con la massima attenzione cosa possono offrire nei loro negozi fisici e come.

Calcolando che il 59% dei consumatori desidera trovarsi in un ambiente accattivante durante lo shopping, le aziende devono vagliare con la massima attenzione le impressioni che i loro spazi, interni ed esterni, suscitano sui potenziali clienti.

Il comportamento di acquisto può essere influenzato dalle scelte dei designer. Per esempio, i colori caldi influiscono sui potenziali clienti inducendoli a decidere velocemente, mentre i toni più chiari e freddi favoriscono tempi di decisione di acquisto più lunghi.

Mentre il settore retail sta diventando sempre più esperienziale, Neolith® aiuta i negozi a restare col passo dei tempi, offrendo ai designer un potenziale illimitato di realizzazione di empori immersivi ed allettanti, in termini di banconi notevoli, scaffali sofisticati o pavimenti resistenti all’usura. Oltre a rendere più piacevole l’esperienza del cliente, gli arredi ben selezionati hanno la capacità di potenziare i prodotti esposti.

Mostrare significa comunicare

Sulla scorta della crescente popolarità della pietra dall’aspetto naturale, Neolith ha notato che i progettisti di negozi retail esplorano i contrasti, in particolare tra materiali più chiari e più scuri, per la creazione di una dichiarazione di stile estetico. Gli interni de “Il Lusso”, uno showroom di arredamenti di lusso in Sud Africa, costituiscono un design esemplare. Il co-fondatore Robert Marengo desiderava creare una piattaforma attraente per esporre i propri prodotti che richiedeva un’eccellenza visiva in ogni aspetto del negozio.

Lastre di grande formato ed una vasta gamma di motivi realistici sono stati utilizzati per pavimenti e pareti in modo da evocare un’atmosfera di raffinatezza e per attirare l’attenzione dei visitatori verso prodotti specifici. Nel momento in cui varcano la soglia, i potenziali clienti sono ricevuti dai pavimenti realizzati con il delicato Strata Argentum e Arena, controbilanciati dalle tonalità più scure di Lava e Beton. Una gamma variegata di motivi, tra cui il lucente Calacatta Gold, l’igneo Basalt Black ed il luccicante Onyx costituiscono uno sfondo dinamico all’esposizione di arredamenti di lusso.

Per garantire un’esperienza di acquisto ineguagliabile, l’attenta cura dei dettagli si estende fino ai bagni in cui sono posati Estatuario, con le sue belle venature bianche sovrapposte al caldo tono tabacco di Pulpis.

Una festa per gli occhi

L’elegante marmo bianco, leader del mercato nel 2017, continua ad essere il più ricercato quest’anno. Grazie alle sue polivalenti qualità, Neolith Calacatta è stato scelto per Xocó Heladería y Cafetería, gelateria e caffetteria di Valladolid, Spagna.

Le sue qualità marmoree lo rendono la scelta perfetta per pavimenti, pareti, ripiani da cucina, bagni e mobili. La venatura decisa di Calacatta che si staglia sullo sfondo luminoso apporta una sensazione di classicità e pulizia a questo spazio. La decorazione continua e sofisticata arricchisce l’esperienza del cliente con una dote estetica.

Contrariamente al marmo naturale, estratto in natura, Neolith viene prodotto e ciò permette di risparmiare tempo e denaro. Anche il processo manifatturiero presenta maggiori possibilità, in particolare con Calacatta, con le sue possibilità di motivi ininterrotti o a specchio per un effetto visivo stupefacente.

L’aspetto esterno conta

Gli esterni di un edificio sono un altro fattore principale che spingono alla ricerca di un’ambientazione accogliente e accattivante. La costante ed elevata forte richiesta di texture nel design degli esterni sta provocando un’evoluzione verso fusioni tra molteplici stili su superfici singole. Lo studio di architettura statunitense Arquitectonica ha scelto Neolith per la facciata dell’Hudson Lights, un edificio multi-uso di 12 piani di Fort Lee, New Jersey. La superficie in Pietra Sinterizzata è stata in grado di offrire l’estetica naturale che gli architetti ricercavano senza gli elevati costi di manutenzione a lungo termine associati a molti materiali grezzi.

L’edificio offre l’aspetto di forte impatto visivo di Strata Argentum e del patinato Iron Corten, integrati anche dal delicatamente chiazzato Pierre Bleue. I motivi decisi, dai forti contrasti, combinati ad impressionante resistenza all’usura, conferiscono all’edificio alta qualità e fascino visivo atemporale.

Mar Esteve Cortes di Neolith, dice: “Per i rivenditori al dettaglio è di massima importanza creare un ambiente attraente all’interno del negozio, coerente con il loro marchio. I designer di Neolith utilizzano le ultime tecnologie nelle procedure manifatturiere in modo da offrire infinite possibilità per la realizzazione di modelli spettacolari e singolari per pavimentazioni, banconi, scaffali e altro. Il fatto di suscitare una prima impressione positiva è essenziale per qualsiasi attività commerciale e le superfici di elevata qualità di Neolith possono contribuire al raggiungimento di questo scopo. La Pietra Sinterizzata offre un’ampia gamma di vantaggi e di prestazioni che il marmo convenzionale o altri materiali popolari non sono in grado di fornire. L’ineguagliabile durabilità di Neolith può aiutare i negozi a rispondere alle richieste di spazi sostenibili presentate dal mercato, con la fornitura di design di lunga durata che fanno scendere la probabilità di dover ristrutturare”.

by AN shopfitting magazine no.145 ©