PETER MARINO progetta la boutique CHANEL di via del Babuino a Roma.

CHANEL ha riaperto le porte della sua prima boutique a Roma nella prestigiosa via del Babuino, a pochi passi dalla sua seconda boutique nella celebre piazza di Spagna. Un edificio dalla tradizionale architettura romana, con i suoi due ingressi svela discretamente da un lato l’universo della moda e dall’altro l’universo parfums beauté.



Il progetto di questa Boutique CHANEL che si estende su di un unico piano con una superficie complessiva di 350 metri quadrati, è stato ideato dall’archistar newyorkese Peter Marino, che ancora una volta interpreta i codici estetici della Maison combinando armoniosamente l’eleganza parigina e la modernità senza tempo care a CHANEL.

La nuova Boutique, ispirata all’appartamento a Parigi di Mademoiselle Chanel, interpreta il linguaggio tradizionale della Maison. In ogni stanza, i colori iconici di CHANEL con tocchi di nero, bianco, beige e oro, l’armoniosa combinazione di ricchi tessuti di seta e lana intrecciata, gli inconfondibili arredi in tweed, i pavimenti in marmo impreziositi da moquette in colori chiari, incarnano perfettamente intimità e raffinatezza.

Oltrepassato l’ingresso, si è subito immersi nel mondo degli accessori con una selezione di piccola pelletteria e scarpe; uno specchio di Curtis Jere contornato da una raggiera in acciaio dorato impreziosisce lo spazio. Più avanti un salone, che ospita borse, bijoux e accessori classici e di stagione, apre lo scenario ad uno spazio più ampio dedicato esclusivamente al Prêt-à-Porter. Elegantemente arredato con due poltrone dorate Luigi XV e lampade in bronzo di Goossens, questo ambiente dà accesso alla zona parfums beauté.

Un grazioso giardino romano all’ombra di due magnolie secolari, discretamente nascosto nel retro della Boutique, sorprende piacevolmente i clienti, che possono godere dell’aria aperta.

L’universo parfums beauté si esprime appieno all’interno di questa nuova Boutique con creazioni esclusive e in edizione limitata. I make-up artist e i consulenti di bellezza della Maison accompagnano le clienti nel mondo CHANEL Beauté alla scoperta delle ultime tendenze, di nuovi colori e tecniche.